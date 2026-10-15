Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle 16 Ekim Cuma yüz yüze eğitime ara verdi - Son Dakika
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Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle 16 Ekim Cuma yüz yüze eğitime ara verdi

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Zonguldak Valiliği, kuvvetli yağış nedeniyle 16 Ekim Cuma yüz yüze eğitime ara verdi
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Zonguldak Valiliği, kentte süren kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Aynı gün hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu personeli idari izinli sayılacak.

Zonguldak Valiliği, kentte devam eden kuvvetli yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü yüz yüze eğitime ara verilmesini kararlaştırdı. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu olan kadın personel de aynı gün idari izinli olacak.

Kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava şartlarının ardından Zonguldak Valiliği, yazılı açıklamayla alınan tedbirleri kamuoyuna duyurdu. Yağışların yol açabileceği tehlikeler dikkate alınarak alınan karar gereğince, 16 Ekim Cuma günü resmi ve özel eğitim kurumlarının tamamında yüz yüze eğitim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilecek.

Kamu çalışanlarını ilgilendiren karara göre ise engelli ve hamile personel ile 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri idari izinli sayılacak. Valilik, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli davranmaları ve yetkili kurumlarca yapılacak duyuruları izlemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA
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