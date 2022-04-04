1 milyar TL proje bedelli TDİOSB projesinin ÇED sürece tamamlandı - Son Dakika
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1 milyar TL proje bedelli TDİOSB projesinin ÇED sürece tamamlandı

04.04.2022 12:22
1 milyar TL proje bedelli TDİOSB projesinin ÇED sürece tamamlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Antalya, Denizli ve Burdur illerinin kesişme noktası durumundaki kırsal Çobanisa Mahallesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas (Süt sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi'nin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Antalya, Denizli ve Burdur illerinin kesişme noktası durumundaki kırsal Çobanisa Mahallesinde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas (Süt sığırcılığı) Organize Sanayi Bölgesi'nin Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) süreci tamamlandı.

Yatırım bedeli 1 milyar TL

Bölge hayvancılığının gelişmesine büyük katkı sağlaması beklenen 1 Milyar TL'lik Seydikemer TDİ OSB projesi 2 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak. Çobanisa Mahallesi'nde yaklaşık Bin 200 dekar alanda kurulacak TDİOSİB, 40 bin büyükbaş hayvan kapasitesine sahip olacak. Seydikemer TDİOSB'de süt işleme tesisi, yem fabrikası, biyogaz üretim tesisi, hayvan hastanesi, bakıcı tesisleri, sosyal alanlar, güneş enerjisi üretimi gibi alanlar yer alacak.

Hem çevreci, hem de turizme katkı sunacak

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Seydikemer'de kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin hem çevreci hem de turizme destek verecek bir proje olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Antalya, Denizli, Burdur illerinin kesişme noktası olan ortak noktada Seydikemer ilçesinde Süt Tarımsal OSB fiiliyata geçmek üzere çok yakın zamanda ÇED süreci tamamlandı ve diğer aşamalar da tamamlanmak üzere. İnşallah Nisan ayında tüzel kişilik çalışmasının önünde son aşamaya geldik. Bu proje hem tarımsal bir projedir, hem çevreci bir projedir, hem turizme, hem de ticarete destekleyecektir. Bu projenin bedeli bugünkü rakamlarla 1 milyar, eski rakamlarla 1 katrilyonluk bir projedir. Bugün Tarımsal Süt Organize Sanayi Bölgesi gıda sanayi sektörünün gelişmesi ile kalmaz, o bölgenin eğitimine, sağlığına, kültürüne, sanatına, sporuna velhasıl aklımıza gelen bütün yaşamsal alana katkısı vardır. Göreceksiniz öyle 20 yılda, 30 yılda biten tarımsal OSB'ler gibi olmayacak. 5 yıl içeresinde bu projenin yapacağı katma değeri hep birlikte göreceğiz. Bu çalışmalarda Süt Birliğine, Ziraat Odası Başkanlarına, Ticaret Odasına varana kadar bütün paydaşlara, Tarım İl Müdürlüğü, Üniversitemizin katkısı ve üreticilerimizin desteği ile bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu üretimin gücüdür. Biz 1 milyar liralık bir projeyi hayata geçirirken, öncelikli Sayın Cumhurbaşkanımızın desteği, üreticilerimizin bizlerin yanımızda olması biz güç veridi" dedi. - MUĞLA

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Çevresel Etki Değerlendirme, Türk Lirası, Seydikemer, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 1 milyar TL proje bedelli TDİOSB projesinin ÇED sürece tamamlandı - Son Dakika


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