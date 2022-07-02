1 Milyon İstihdam Projesi "En İyi Proje" ödülünü aldı - Son Dakika
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1 Milyon İstihdam Projesi "En İyi Proje" ödülünü aldı

02.07.2022 12:48
1 Milyon İstihdam Projesi "En İyi Proje" ödülünü aldı

Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu (TEGEP) Öğrenme ve Gelişim Ödülleri çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğindeki "1 Milyon İstihdam Projesi" yılın "En İyi Projesi" ödülünü kazandı.

Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu (TEGEP) Öğrenme ve Gelişim Ödülleri çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğindeki "1 Milyon İstihdam Projesi" yılın "En İyi Projesi" ödülünü kazandı.

TEGEP Derneği tarafından düzenlenen 2022 yılı Öğrenme ve Gelişim Ödülleri sahiplerini buldu.

Türkiye'nin saygın şirketlerinin her yıl büyük ve etkili projeleriyle aday olduğu ödül programı bu yıl 13 farklı kategoride gerçekleştirildi.

TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri finalinde "Gençlerin İş Hayatına Katılımını ve Gelişimini Destekleyen Gelişim Programı" kategorisinde yarışan Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğindeki "1 Milyon İstihdam Projesi" yılın "En İyi Projesi" ödülünü kazandı.

Ödülü Hazine ve Maliye Bakanlığı adına alan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, törende yaptığı konuşmada, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu ödülü kazandığımız için mutlu ve gururluyuz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla başlattığımız 1 Milyon İstihdam Projesi'nde çok yol aldık. 900 binden fazla adaya ulaşan projemizde sayısı her geçen gün artan 170'ten fazla işveren şirketimizle istihdam sayısını artırıyoruz. 6 alanda 25 pozisyon için 100 bin dakikadan fazla süreli 200'den fazla olan eğitim içeriğimizi güncelleyerek artırıyoruz. Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanına özel ilk ve tek eğitim ve istihdam platformu 1 Milyon İstihdam Projesi, yoluna bu ödülle daha güçlü devam edecek ve daha büyük başarılara imza atarak hedefine ulaşacaktır."

Proje 2020'de başlatılmıştı

1 Milyon İstihdam Projesi (1 Milyon Yazılımcı Projesi), Hazine ve Maliye Bakanlığı sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ve çağrılarıyla Nisan 2020'de başlatılmıştı.

Proje kapsamında bilgi teknolojileri alanında kariyer sahibi olmak isteyen vatandaşların öz geçmişlerini oluşturması ve personel arayan şirketlerin iş ilanı yayınlaması amacıyla "1 Milyon İstihdam" sistemi geliştirilerek kullanıma alınmıştı.

Son dönemde projenin yaygınlaşması amacıyla farklı kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığı iş birlikleriyle gündeme gelen projenin hedefi Cumhuriyetin 100. yılında 1 milyon genci bilgi teknolojileri alanında istihdama hazır hale getirmek şeklinde duyurulmuştu.

Adayların ve işverenlerin ücretsiz ve koşulsuz olarak kaydolarak yararlanabildiği proje sistemine ve web sitesine https://1milyonistihdam.hmb.gov.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 1 Milyon İstihdam Projesi 'En İyi Proje' ödülünü aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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