10,4 milyonluk zarar tespit edildi - Son Dakika
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10,4 milyonluk zarar tespit edildi

02.07.2022 10:02
10,4 milyonluk zarar tespit edildi

Düzce'de hasar tespit çalışmaları onlarca personel ile devam ediyor.

Düzce'de hasar tespit çalışmaları onlarca personel ile devam ediyor. İlk belirlemelere göre Düzce'de 10,4 milyon liralık zarar tespit edildi.

Düzce'de sel afetinin arından tüm ilçeler olmak üzere merkez ilçede yaralar sarılması için ön raporlar hazırlanmaya devam ediyor. İl genelinde denetim çalışmalarını sürdüren ekiplerin 3 günlük raporu da oluştu. Bu çerçevede zarar tespit çalışmaları çerçevesinde merkez ve mahallelerinde toplam 107'si konut, 19'u iş yeri, 1'i taşıt olmak üzere toplam 127 zarar tespit çalışması gerçekleştirildi.

İş yeri zararları 4 milyon 748 bin 675 lira olurken, konut zararı 5 milyon 463 bin 500 lira taşıt zararı ise 220 bin lira olmak üzere toplam 10 milyon 432 bin 175 liralık hasar tespit edildi. Ekipler il genelinde hasar tespit çalışmalarını ise sürdürüyor. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 10,4 milyonluk zarar tespit edildi - Son Dakika

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