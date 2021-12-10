10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

Bugün 10 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7820 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:56 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,7800 TL ve satış fiyatı ise 13,7800 TL oldu.

10 ARALIK DOLAR KAÇ LİRA?

Dolar, 10 Aralık Cuma günü 13,7820 TL bandında hareket ediyor.

ALIŞ: 13,7820

SATIŞ: 13,8019

10 ARALIK EURO KAÇ LİRA?

Euro ise 15,5692 TL bandında seyrediyor.

ALIŞ: 15,5692

SATIŞ: 15,5722

10 ARALIK STERLİN KAÇ LİRA?

İngiliz sterlini ise 18,2253 TL civarında hareket ediyor.

ALIŞ: 18,2253

SATIŞ: 18,2603