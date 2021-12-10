10 Aralık Cuma Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

Bugün 10 Aralık 2021 tarihinde güncel ABD Doları kuru 13,7820 Türk lirası olarak belirlendi. Saat 07:56 güncel kuruna göre ABD Doları alış fiyatı 13,7800 TL ve satış fiyatı ise 13,7800 TL oldu.
Dolar, 10 Aralık Cuma günü 13,7820 TL bandında hareket ediyor.
ALIŞ: 13,7820
SATIŞ: 13,8019
Euro ise 15,5692 TL bandında seyrediyor.
ALIŞ: 15,5692
SATIŞ: 15,5722
İngiliz sterlini ise 18,2253 TL civarında hareket ediyor.
ALIŞ: 18,2253
SATIŞ: 18,2603
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