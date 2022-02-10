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10 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi - Son Dakika

10 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

10.02.2022 20:22

10 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi Siirt'te, çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 10 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç çürümeye terk edildi.

10 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi

SİİRT - Siirt'te, çeşitli nedenlerle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri 10 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç çürümeye terk edildi.

Siirt'te aralarında lüks otomobillerin ve kamyonların da bulunduğu milyonluk araçlar, çürümeye terk edildi. Hacizli, kusurlu, eksik evrak, kredi, vergi borçları sebebiyle yediemin otoparkına çekilen ve toplam değerleri yaklaşık 10 milyon TL'nin üzerinde olan 100 araç, sahiplerinin kendilerini almasını bekliyor. Yediemin Sahibi İrfan Paşalı, depoda bulunan servet değerindeki araçların gün geçtikçe çürümeye yüz tuttuğunu söyledi.

Çürümeye terk edilmiş araçların sahipleri tarafından teslim alınması halinde milli servetin heba olmayacağını belirten Paşalı, "2008 yılından beri Siirt yediemin otoparkını işletmekteyiz. Vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var, vergilerini ödeyip, hacizlerini kaldırıp gelip araçlarını buradan alsınlar. Otoparkımızda yaklaşık 100 araç var. Bunların mali değeri 10 milyon TL'nin üzerindedir. Burada bir servet yatıyor, o da yazık günahtır. Çürümeye terk edilmiş onlarca araç. Araç sahiplerimizden tek ricamız, araçlarını gelip buradan alsınlar" dedi.

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Türk Lirası, Tragger, Siirt, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 10 Milyon TL değerindeki araçlar çürümeye terk edildi - Son Dakika Ekonomi


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