100 bin anne için 100 bin demet çiçek hazır - Son Dakika
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Ekonomi

100 bin anne için 100 bin demet çiçek hazır

Antalya'nın Aksu ilçesinde kesme çiçek üretimi yapan Ziraat Mühendisi Emine Aladağ, Anneler Günü dolayısıyla 100 bin demet çiçek hazırladıklarını ve yurt içindeki annelere dağıtacaklarını söyledi. Aladağ, yüzde 90 oranında ihracat yaptıklarını ancak bu sefer yurt içindeki annelere çiçeklerin gideceğini belirtti. Toprağın önemine de değinen Aladağ, bütün annelerin gününü kutladı ve üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

09.05.2024 19:17
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100 bin anne için 100 bin demet çiçek hazır

ANTALYA - Anneler günü dolayısıyla 100 bin demet çiçek 100 bin anne için hazırlandı. Aksu'da kesme çiçek üretimi yapan Ziraat Mühendisi Emine Aladağ, yüzde 90 üretimlerinin yurtdışına olduğunu, bu hafta yurt içindeki anneler için çalıştıklarını söyledi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 24 dekar alanda 20 yıldır sektöre kesme çiçek ürettiklerini belirten Ziraat Mühendisi Emine Aladağ, "Anneler günü dolayısıyla çiçek demetleri hazırlıyoruz. Anneyim dört çocuğum var. Bütün annelerin gününü kutluyorum. Bugün onlar için çalışıyoruz" dedi.

Yurtdışına yüzde 90 oranında ihracat yaptıklarını kaydeden Emine Aladağ, "Bu hafta anneler günü dolayısıyla yurtiçine dağıtım yapılacak. Hep yurt dışındaki annelere gidiyordu. Bu sefer yurt içinde ki annelere gelecek çiçeklerimiz. Demetlerimiz bu gece teslim edilecek. Fiyatlarımız oldukça makul rakamlar, alırken görürsünüz. 100 bin demet çiçek hazırlıyoruz. 100 bin anneye ulaşacak" şeklinde konuştu.

Toprağın önemine de değinen Emine Aladağ, bütün annelerin gününü kutlayarak şunları söyledi: "Toprağın verdiğini hiçbir güç veremez. Topraklarımız değerli. Üretmeye devam edeceğiz. Bu sene çok mutlu bir anneyim. Engelli annesiyim, oğlum yürümeye başladı. Şehit, gazi ve bütün annelerimizin gününü kutluyorum. Hepimize huzurla güzel bir yılla gelsin" diye belirtti.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 100 bin anne için 100 bin demet çiçek hazır - Son Dakika

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