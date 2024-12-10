1000 Yatırımlar, Ufuk Yatırım'ın Hissedar Oldu - Son Dakika
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Ekonomi

1000 Yatırımlar, Ufuk Yatırım'ın Hissedar Oldu

1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım'ın hissedarı olduğunu ve portföyünü genişlettiğini duyurdu.

10.12.2024 11:17
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1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım'ın hissedarı olduğunu duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ulaşım ve yazılım gibi farklı alanlardaki platformlarla ve yenilikçi çözümlerle daha iyi bir gelecek modeli üzerinde çalışan firmalara yatırım yapan 1000 Yatırımlar Holding, portföyünü genişletmeye ve yeni alanlarda büyümeye devam ediyor.

Borsa İstanbul'da işlem gören Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul AŞ'nin hissedarı olmak için sözleşme imzaladığını haziranda duyuran 1000 Yatırımlar Holding, gerçekleşen kapanış işlemleri sonucunda Ufuk Yatırım paylarının bir kısmının sahibi haline geldi.

Yenilikçi ve güçlü bir iş modeli benimseyerek sektördeki konumunu sağlamlaştıran 1000 Yatırımlar Holding, genişleyen portföyü ve stratejik adımlarıyla Türkiye'nin önde gelen yatırım şirketlerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 1000 Yatırımlar Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, Ufuk Yatırım'ın hissedarı olmanın, büyüme stratejileri doğrultusunda atılmış oldukça önemli bir adım olduğunu belirtti.

Abdik, "Borsa İstanbul'da işlem gören Ufuk Yatırım'ın hissedarı olmak, portföyümüzü genişletmemizin yanında portföyümüzde çeşitlilik sağlamamıza katkı sağlıyor. Gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ufuk Yatırım'la attığımız bu adım, bizleri daha da güçlendirecek ve yeni başarıların kapılarını aralayacak." ifadelerini kullandı.

Makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması hedefiyle 1995 yılından itibaren sektörde yer alan Ufuk Yatırım'ın faaliyet alanı, tüm sektörlerde yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat işleri olarak değişmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 1000 Yatırımlar, Ufuk Yatırım'ın Hissedar Oldu - Son Dakika

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