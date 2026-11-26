Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl biyomedikal mühendislik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası düzeyde öne çıkan Prof. Dr. Utkan Demirci'ye verildi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, madalya, dönüşümlü olarak bir yıl Fen, Mühendislik ve Tıp Bilimleri, sonraki yıl ise İdari, Sosyal, İnsani Bilimler ve Hukuk alanlarında takdim ediliyor.

Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, Türkiye'nin yetiştirdiği, yurt içinde veya dışında evrensel bilgi birikimine katkıda bulunmuş, henüz 50 yaşını tamamlamamış, başarılı ve öncü bilim insanlarına veriliyor.

Bu kapsamda, üniversitenin bilimin gelişmesini teşvik etmek amacıyla 2016'dan bu yana her yıl takdim ettiği madalyanın 11'inci sahibi Prof. Dr. Utkan Demirci oldu.

Prof. Dr. Utkan Demirci'ye ödülü, İstanbul'da Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cem Kozlu, akademisyenler ve önceki madalya sahiplerinin katılımıyla düzenlenen törenle verildi.

Biyomedikal mühendislik alanında özellikle mikroakışkan sistemler, yenilikçi tanı teknolojileri ve doku mühendisliğine yaptığı öncü katkıların yanı sıra sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran düşük maliyetli ve taşınabilir teknolojilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalarıyla madalyaya layık görülen Demirci, Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Bölümü ile Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde profesör olarak görev yapıyor.

Hastalıkların erken teşhisine yönelik mikro ve nano ölçekli teknolojiler geliştiren araştırmalarıyla öne çıkan Demirci, aynı üniversitenin Canary Erken Kanser Teşhisi Merkezi bünyesindeki Sıvı Biyopsi Merkezi'nin eş direktörlüğünü de üstleniyor.

Demirci'nin laboratuvarında hücrelerin ve hücre dışı veziküllerin ayrıştırılmasına yönelik mikroakışkan platformlar, kanser biyobelirteçlerinin ölçümüne yönelik biyosensörler, doku mühendisliği yöntemleri ve biyobelirteç örneklemesi için yutulabilir robotik cihazlar geliştiriliyor.

Amerikan Tıbbi ve Biyolojik Mühendislik Enstitüsü Yönetim Kurulu üyesi ve Sanayi Konseyi'nin seçilmiş başkanı Demirci, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının (TÜSEB) Uluslararası Bilim Danışma Kurulu'nda da görev yapıyor.

Hakemli dergilerde yayımlanmış 241 makalesi, toplam 27 patenti ve patent başvurusu bulunan Demirci, kurucu ortakları arasında yer aldığı şirketler aracılığıyla geliştirdiği teknolojilerin klinik uygulamalara aktarılmasına katkı sağlıyor.

"Bilimsel keşfin asıl etkisi yeni araştırmalara ilham verince ortaya çıkar"

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, törende yaptığı konuşmada, bilimsel başarının çoğu zaman yayınlar, atıflar ve ödüller üzerinden değerlendirildiğini belirtti.

Sitti, bilimsel bir keşfin asıl etkisinin yeni araştırmalara ilham vermesi, işbirliklerine zemin hazırlaması ve insanların yaşamında fark yaratmasıyla ortaya çıktığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"10 yıl önce bir madalya ile başlayan bu yolculuk, bugün dünyanın farklı köşelerinde çalışan bilim insanlarını Koç Üniversitesi ve Türkiye ile buluşturan güçlü bir topluluğa dönüştü. Önümüzdeki 10 yılda da yalnızca yeni bilimsel başarıları kutlamakla kalmayacak, bu başarıların yeni keşiflere, yeni işbirliklerine ve insanlığın geleceğine katkı sunmasına birlikte öncülük edeceğiz."

"Bu topluluk Türkiye'nin düşünce hayatının sessiz hazinelerinden biri"

Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Cem Kozlu da Koç Grubunun 100. yılını kutladıkları 2026'da Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın da 10. yılına ulaştığını aktardı.

Kozlu, bir asırlık kurumsal birikim ile 10 yıllık bilimsel geleneği bir araya getiren ortak bir düşünce olduğuna inandığını belirterek, "Böyle bir madalya, bilinenin sınırında çalışanlara 'Emeğiniz görülüyor, değer veriliyor ve ülkeniz için önem taşıyor. Kimse bu işi takdir için yapmaz, ama teşvik, bu emeği ayakta tutar' mesajını söyler." değerlendirmesini yaptı.

Madalya sahiplerinin bir topluluk oluşturduğunu belirten Kozlu, bu topluluğun Türkiye'nin düşünce hayatının sessiz hazinelerinden biri olduğunu kaydetti.

"ZyMot cihazı 60 ülkede bir milyondan fazla tüp bebek vakasında kullanılıyor"

Bu yılın Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası'nın sahibi Prof. Dr. Utkan Demirci de çalışmalarını üç temel alanda sürdürdüklerini, bunlardan ilkinin tüp bebek tedavisinde sperm seçimine yönelik geliştirdikleri mikroakışkan çip teknolojisi olduğunu belirtti.

Demirci, "Spermlerin kadın üreme sistemindeki yolculuğundan esinlenerek geliştirdiğimiz bu çip, hareketliliği daha yüksek ve DNA hasarı daha az olan spermlerin seçilmesini sağlıyor. Bu çalışmadan doğan ZyMot cihazı, bugün 60 ülkede bir milyondan fazla tüp bebek vakasında kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Bir diğer çalışma alanlarının kanserin erken teşhisine yönelik araştırmalar olduğunu aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"ExoTIC adını verdiğimiz cihazla hücrelerin kana saldığı küçük kesecikler olan eksozomları ayrıştırıp inceliyoruz. Bu keseciklerin taşıdığı moleküllerden kanserin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olabilecek ipuçlarını araştırıyoruz. Bilimsel çalışmalarımız kadar geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye de önem veriyoruz. Son 20 yılda laboratuvarımızda 100'den fazla lisansüstü öğrenci ve doktora sonrası araştırmacı yetişti. Bunların 25'ten fazlası bugün öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Aralarında Koç Üniversitesi'nde çalışan akademisyenler de bulunuyor."