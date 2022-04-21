1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı - Son Dakika
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1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı

21.04.2022 12:13
1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca akaryakıtta kaçakçılıkla mücadele denetimleri kapsamında tesis devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu sayısı, 1100'e ulaştı.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca akaryakıtta kaçakçılıkla mücadele denetimleri kapsamında tesis devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu sayısı, 1100'e ulaştı.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla 30 Nisan 2021'de yürürlüğe giren 7318 sayılı 'Vergi Usul Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında akaryakıtta kaçakçılıkla mücadele yeni boyut kazandı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen akaryakıt firmalarına yönelik tesis devir yasağı, akaryakıt otomasyon firmalarının yetkilendirmesi gibi önemli uygulamalar hayata geçirildi. Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon sistemlerine yapılan yasa dışı müdahaleler, 'Vergi Usul Kanunu'na göre suç kapsamına alındı.

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından eş güdümlü olarak 2021 yılı sonunda akaryakıt dağıtım firmalarına düzenlenen operasyonda, akaryakıt sektöründe vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen ve vergi mükellefiyeti durdurulan 24 dağıtım firmasına Vergi Denetim Kurulu tarafından vergi denetimi gerçekleştirildi. Bu kapsamda denetime alınan 918 akaryakıt istasyonuna ilişkin tesis devir yasağı uygulandı. Tesis devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu sayısı denetimlerin derinleşmesi üzerine 1100'e ulaştı. Akaryakıt sektörüne girmek isteyen dağıtım ve otomasyon firmalarının yetkilendirilmesi noktasında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu arasında görüş alışverişi yapılarak 3 otomasyon firması ile 26 dağıtım firmasının haksız yere yetki ve lisans almalarının önüne geçildi.


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Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Akaryakıt, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı - Son Dakika


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