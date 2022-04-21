1100 akaryakıt istasyonuna tesis devir yasağı - Son Dakika

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'nca akaryakıtta kaçakçılıkla mücadele denetimleri kapsamında tesis devir yasağı uygulanan akaryakıt istasyonu sayısı, 1100'e ulaştı.

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla 30 Nisan 2021'de yürürlüğe giren 7318 sayılı 'Vergi Usul Kanunu' ile 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' kapsamında akaryakıtta kaçakçılıkla mücadele yeni boyut kazandı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle vergi kaçakçılığı yaptığı tespit edilen akaryakıt firmalarına yönelik tesis devir yasağı, akaryakıt otomasyon firmalarının yetkilendirmesi gibi önemli uygulamalar hayata geçirildi. Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara ve otomasyon sistemlerine yapılan yasa dışı müdahaleler, 'Vergi Usul Kanunu'na göre suç kapsamına alındı.