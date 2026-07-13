12 Eyalet Başsavcısı Paramount'a Dava Açtı

ABD'de 12 eyaletin başsavcısı, Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın almasını engellemek amacıyla dava açtı.

California Başsavcısı Rob Bonta tarafından yapılan açıklamada, "Hollywood tarihindeki en büyük" olarak nitelendirilen birleşmenin, Hollywood'un beş büyük film dağıtımcısından ikisini ve beş büyük temel kablolu televizyon kanalı sahibinden ikisini bir araya getireceği belirtildi.

Birleşmenin Paramount ile Warner Bros. arasındaki rekabeti ortadan kaldıracağına işaret edilen açıklamada, bunun ülke genelindeki sinema salonlarına, temel kablolu yayın dağıtıcılarına ve nihayetinde izleyicilere zarar vereceği savunuldu.

Açıklamada, söz konusu birleşmeye izin verilmesi halinde oluşacak yeni şirketin, yalnızca ABD pazarında sinema filmlerinin yaklaşık üçte birini ve temel kablolu televizyon programlarının da yaklaşık üçte birini kontrol edeceği aktarıldı.

California Başsavcısı Bonta liderliğindeki 12 eyalet başsavcısından oluşan koalisyonun, Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi 110 milyar dolarlık anlaşmayla satın almasına karşı dava açtığı belirtilen açıklamada, iki şirketten yargı süreci tamamlanana kadar birleşmeyi sonuçlandırmamalarının talep edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Başsavcı Bonta'nın davayı Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Washington başsavcılarıyla birlikte açtığı bildirildi.

Davanın California Kuzey Bölge Mahkemesi'nde açıldığı ifade edilen açıklamada, birleşmenin tekelleşmeye yol açabilecek veya rekabeti önemli ölçüde azaltabilecek birleşmeleri yasaklayan Clayton Yasası'nın 7. Bölümü'nü ihlal ettiği öne sürüldü.

Paramount'un Warner Bros. Discovery'yi satın alma süreci

Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tamamını hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere, toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti.

Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın alma için WBD ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

WBD Yönetim Kurulu'nun başlangıçta Netflix ile yapılan anlaşmayı desteklemesine karşın, Paramount teklifini şubat ayında hisse başına 31 dolara yükselterek revize etmişti.

WBD yönetiminin bu hamleyi "üstün teklif" olarak kabul etmesi üzerine Netflix, fiyat artırımına gitmeyerek çekilme kararı almıştı.

Süreç, 27 Şubat'ta Netflix ile olan anlaşmanın feshedilmesi, Paramount Skydance'in 2,8 milyar dolarlık fesih bedelini ödemesi ve WBD ile kesin bir birleşme anlaşmasına varıldığının duyurulmasıyla nihai aşamaya taşınmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı Antitröst Birimi, 12 Haziran'da Paramount Skydance'in Warner Bros. Discovery'yi satın alma planının pazarda rekabeti bozmayacağına karar vermişti.