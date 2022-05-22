13. Kazan Zirvesi, 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika
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13. Kazan Zirvesi, 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

22.05.2022 12:17

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen uluslararası ekonomi zirvesi "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", 64 ülkeden 6 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleştirilen uluslararası ekonomi zirvesi "Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022", 64 ülkeden 6 bin 388 ziyaretçiyi ağırladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu ve bu yıl 13'üncü düzenlenen zirve, uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını buluşturdu.

"Paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları"nın ana tema olarak belirlendiği zirve kapsamında, alanında uzman isimler, iki gün boyunca İslami finans, helal endüstrisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konularının ele alındığı panel ve oturumlarda bir araya geldi.

10'dan fazla anlaşmaya imza atıldı

Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ilişkileri sağlamlaştırmayı amaçlayan zirve, finanstan sağlık sektörüne, tarımdan makine üretimine kadar birçok alanda 10'dan fazla iş birliği anlaşması imzalanmasına olanak sağladı.

Zirve kapsamında Rusya'nın farklı bölgeleri ile İslam dünyasının farklı ülkelerinden gelen katılımcılar, "Makine Yapımı Kümelenmesi Forumu", "İİT Ülkeleri Genç Girişimciler Forumu" ve "İİT Ülkeleri Genç Diplomatlar Forumu"nda güncel konuları görüşme fırsatı buldu.

İki gün devam eden "SberTalk" etkinliğinde ise finans sektöründeki sorunlar tartışıldı.

"Rusya Helal Expo 2022" fuarı

Zirve, bu yıl 5'incisi düzenlenen ve toplam 10 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen "Rusya Helal Expo 2022" fuarına da ev sahipliği yaptı.

Helal endüstrisinin tanıtımını ve desteklenmesini amaçlayan fuarda, gıda, sağlık, kozmetik ve kimya sektörlerinin yanı sıra turizm, moda ve güzellik, bilişim teknolojileri, finans gibi birçok sektörden firma yer aldı.

Kazan Zirvesi ayrıca 2014'ten bu yana düzenlenen "Dünya Helal Günü"ne de ilk kez ev sahipliği yaptı.

"Modest Fashion Day" festivali

Zirvenin kültürel programının bir parçası olarak organize edilen "Modest Fashion Day" festivalinde ise alanında uzman isimler panel ve tematik oturumlarda bir araya gelerek muhafazakar moda alanındaki beklentileri, ekonomik fırsatları, yetenekli tasarımcıların desteklenmesi için atılması gereken adımları ele aldı.

Festivalde ayrıca Rusya, Endonezya, Kazakistan, Özbekistan ve İspanya'dan 12 tasarımcının koleksiyonlarının yer aldığı bir defile sunuldu.

13. Kazan Zirvesi, 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
13. Kazan Zirvesi, 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
13. Kazan Zirvesi, 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı
13. Kazan Zirvesi, 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 13. Kazan Zirvesi, 64 ülkeden 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika


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