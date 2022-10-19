15 Temmuz Derneğinden Koza Altın'a burs teşekkürü - Son Dakika
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15 Temmuz Derneğinden Koza Altın'a burs teşekkürü

19.10.2022 12:50
15 Temmuz Derneğinden Koza Altın'a burs teşekkürü

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin anısına sağladığı burs desteği nedeniyle Koza Altın İşletmeleri CEO'su Mahmut Çelik'e teşekkür plaketi verdi.

15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz şehitleri ve gazilerinin anısına sağladığı burs desteği nedeniyle Koza Altın İşletmeleri CEO'su Mahmut Çelik'e teşekkür plaketi verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk ekonomisine katkı sağlayan Koza Altın İşletmeleri, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de dikkati çekiyor.

Koza Altın İşletmeleri, 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı için 15 Temmuz şehit ve gazilerinin sayısını hatırlatan bir projeyle üniversite birinci sınıf öğrencileri ile birlikte şehit çocuklarına 9 ay boyunca 1000 liralık burs verdi.

15 Temmuz Derneği de verilen bu destek nedeniyle Koza Altın İşletmeleri CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Çelik'e makamında ziyarette bulunarak, teşekkür plaketi takdim etti.

Çelik, ziyarette yaptığı açıklamada, şehit ve gazilerin evlatlarının kendilerinin baş tacı olduğunu belirterek, "Onlara sahip çıkmak bizlerin boynunun borcudur. Desteğimizi sürdürerek eğitimlerine katkı vermeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği istikamette yürüyerek asıl sahibi milletimiz olan bu şirketlerin imkanlarını milletimizle paylaşmak asli görevimizdir. Çünkü yaşanan bütün gelişmeler gösterdi ki bu şirketlerin asıl sahibi milletimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Koza Altın İşletmeleri, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 15 Temmuz Derneğinden Koza Altın'a burs teşekkürü - Son Dakika

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