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16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? - Son Dakika

16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

16.12.2021 07:49
16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

Dolar yeni güne, yükselişle başladı 14,8049 liradan işlem görüyor. İşte ayrıntılar

Piyasaların bugün gözü Fed'in akşam açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0.00-0.25 seviyesinde tutuluyor. Analistlerin beklentisi faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak asıl önemli olan toplantı sonucu verilen mesajlar olacak. Varlık alım programının ne kadar hızlandırılacağı ve yakın vadedeki olası bir faiz artırımının zamanlamasına dair ipuçları piyasanın önümüzdeki günlerdeki seyrini belirleyebilir.

16 ARALIK PERŞEMBE 1 DOLAR KAÇ TL?

16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

ALIŞ: 14,6350

SATIŞ: 14,6613

16 ARALIK PERŞEMBE 1 EURO KAÇ TL?

16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

ALIŞ: 16,4940

SATIŞ: 16,5237

16 ARALIK PERŞEMBE 1 STERLİN KAÇ TL?

16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

ALIŞ: 19,3747

SATIŞ: 19,4757

16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

Merkez Bankası, Ekonomi, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? - Son Dakika
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