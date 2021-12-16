Piyasaların bugün gözü Fed'in akşam açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0.00-0.25 seviyesinde tutuluyor. Analistlerin beklentisi faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak asıl önemli olan toplantı sonucu verilen mesajlar olacak. Varlık alım programının ne kadar hızlandırılacağı ve yakın vadedeki olası bir faiz artırımının zamanlamasına dair ipuçları piyasanın önümüzdeki günlerdeki seyrini belirleyebilir.
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Son Dakika › Ekonomi › 16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira? - Son Dakika Ekonomi