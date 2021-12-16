16 Aralık Perşembe Dolar kaç TL? Euro, Sterlin kaç lira?

Piyasaların bugün gözü Fed'in akşam açıklayacağı faiz kararında olacak. Fed faizi 2020 yılı Mart ayından bu yana yüzde 0.00-0.25 seviyesinde tutuluyor. Analistlerin beklentisi faizde bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ancak asıl önemli olan toplantı sonucu verilen mesajlar olacak. Varlık alım programının ne kadar hızlandırılacağı ve yakın vadedeki olası bir faiz artırımının zamanlamasına dair ipuçları piyasanın önümüzdeki günlerdeki seyrini belirleyebilir.

16 ARALIK PERŞEMBE 1 DOLAR KAÇ TL?

ALIŞ: 14,6350

SATIŞ: 14,6613

16 ARALIK PERŞEMBE 1 EURO KAÇ TL?

ALIŞ: 16,4940

SATIŞ: 16,5237

16 ARALIK PERŞEMBE 1 STERLİN KAÇ TL?

ALIŞ: 19,3747

SATIŞ: 19,4757