16. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı açılıyor

Atlas Fuar tarafından organize edilen ve bu yıl 16.'sı düzenlenen Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarı yarın açılıyor.

Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, fuar öncesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş ile birlikte Kayseri OSB'de basın toplantısında düzenledi. Toplantıda konuşan Atlas Fuar Genel Müdürü Fevzi Atasagun, fuar hakkında bilgiler vererek, "Günümüzde tarımdaki gelişmelerin en iyi takip edildiği yerler tarım fuarlarıdır. Dünyada ve ülkemizde yapılan tarım fuarları tarımdaki yeni gelişmeleri üreticimize sunarak teknoloji üretenler ile kullananlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda Kayseri'de, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi TÜYAP Fuar Merkezi'nde 4-7 Kasım 2021 tarihleri arasında Kayseri Tarım ve Hayvancılık Fuarı ile Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Fuarı yurt içinden bin 900 firma ve yurt dışından gelecek temsilcilerin katılımıyla organize edilecektir. Fuarımızın amacı, tarım ve hayvancılığın daha iyi seviyelere gelmesi, yaygınlaştırılması ve tarımla uğraşan çiftçilerimizin hayvancılık sektörünün sektördeki gelişmeleri, makine ve teçhizatlarını yakından takip etmelerini sağlamaktır. Tarımsal üretimde verimlilik ve kaliteyi önemli ölçüde etkileyen modern alet ve makine ile diğer tarımsal girdilerin sergileneceği ve alım satım, bilgi alışverişi imkanının elde edileceği Tarım Fuarı'nda yeni teknoloji ürünü traktörler, biçerdöverler, toprak işleme, ekim dikim makinaları, modern sulama alet, makine ve ekipmanları, hayvancılıkla ilgili modern alet ve ekipmanları, tohum, yem ve katkı maddeleri, ilaç, gübre, örtü alet ve ekipmanları, diğer tarımsal alet, ekipmanları görme değerlendirme alım ve satım imkanları oluşacaktır. Fuarımız, 4-7 Kasım 2021 tarihleri arasında saat 10 ile 20 arasında ziyarete açıktır. Fuarımıza ziyaretler ücretsizdir. Tüm ilgililerin fuarımızı ziyaret etmesini bekliyoruz. Fuarımıza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de, "16. Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı, Türk Dünyası Akraba Toplulukları Tarım Fuarını açıyoruz. Geçtiğimiz yıl Kayseri'de ekilmedik bir karış yer bırakmadık. Geçen yıl, yüzde 75 hibe tohum desteği verdik. En önemli ihtiyaç, yağlık bitki ekimiydi. Kayseri'de yaklaşık 650 ton ülke ekonomisine katkı sağladık. 72 ayrı ekipmanda hibe desteği veriyoruz. İnşallah çiftçimizin bu bölgede en fazla verimi alabilmesi için çalışıyoruz. Bu fuarlar hedefimize katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdulkadir Güneş de, bu fuarlar ile çiftçiyi teknoloji ile buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. - KAYSERİ