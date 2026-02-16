17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Ekonomi

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı

17 milyon emeklinin gözü bu rakamda! İşte masadaki zam oranı
16.02.2026 11:56
Ramazan Bayramı öncesi 17 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyesinde artış gündemde; 4 bin TL olan ödemenin 5 bin TL'ye çıkarılması için düzenlemenin önümüzdeki hafta TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Ramazan Bayramı yaklaşırken gözler emekli bayram ikramiyesine yapılacak artışta. Halen 4 bin TL olarak ödenen ikramiyenin 5 bin TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin bütçeye 150 milyar TL'nin üzerinde yük getireceği hesaplanıyor.

TORBA TEKLİFE EKLENECEK

Sabah Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, bayram ikramiyesine ilişkin düzenlemenin, önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak torba kanun teklifine eklenmesi planlanıyor. Teklif, önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek, ardından Genel Kurul'da oylanacak. Yasalaşması halinde Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

KİMLER YARARLANACAK?

Bayram ikramiyesinden SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar yararlanacak. Ayrıca şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller ile hak sahipleri de ödeme alacak.

Dul ve yetim aylığı alanlar ise hisse oranına göre ikramiyeden faydalanacak. Buna göre eşten maaş alanlara yüzde 75, emekli ya da çalışan olup eşten maaş alanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ödeme yapılacak.

ÖDEMELER NE ZAMAN?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri, maaşların yatırıldığı bankalardaki hesaplara yapılacak. Ramazan ayının 19 Şubat'ta başlayacağı, Ramazan Bayramı'nın ise 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edileceği belirtilirken, geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk ikramiyelerin 9-14 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

