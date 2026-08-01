17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın İkinci Aşaması Belirlendi

Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince (OMKO) düzenlenen 17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda ikinci aşamaya kalan tasarımlar belirlendi.

OMKO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmaya bine yakın tasarım katıldı.

Yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı vermek amacıyla "Design for Export" sloganıyla düzenlenen yarışmada, ilk aşama tamamlandı ve ikinci aşamaya kalan tasarımlar tespit edildi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceği yarışmada kazanan tasarımlar, ekim ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Farklı başlıklarda 28 ödülün verileceği yarışmada, toplamda 1 milyon liraya yakın ödül dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMKO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Öztekin de küresel mobilya sektörünün içinden geçtiği zorlu süreçte, Türkiye'nin rekabetçi konumunu koruduğunu belirtti.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nı, sektörün uzun vadeli rekabetçiliğini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak konumlandırdıklarını bildiren Öztekin, "Teknoloji ve inovasyon, sektörde yeni fırsat pencereleri açıyor. Sektör adına katıldığımız buluşmalarda yapay zeka entegreli ürünlerin trend olduğunu görüyoruz. Tüketiciler ve profesyonel satın almacılar, ürün araştırmalarını doğrudan yapay zeka araçları üzerinden yapmaya başladı. Gençlerden beklentimiz, bu teknolojilerin getirdiği yeni yaşam alışkanlıklarını doğru okuyan, kullanıcı odaklı, pratik ve yenilikçi fikirleriyle sektörümüzün ufkunu genişletmeleridir. Teknolojiyi tasarımla estetik şekilde buluşturan vizyoner yaklaşımlar, ihracattaki en güçlü kasımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik şartlarının sektörün yeni normali olduğunu vurgulayan Öztekin, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun artmasıyla medikal destek sağlayan ergonomik ev mobilyalarına ve evcil hayvan sahipliğindeki artışla birlikte 'pet-friendly' tasarımlara talep hızla ivme kazandı. Sanayicilerimiz, eko-etiketli ve çevre dostu mobilyalara olan bu küresel talebi karşılamak ve karbon ayak izini düşürmek için gerekli enerji yatırımlarını zaten yapıyor. Yarışmacılarımızdan da çevreye duyarlı, insan ve doğa odaklı tasarım felsefelerini projelerinin merkezine koyarak, sektörümüzün yeşil dönüşüm vizyonuna ilham vermelerini bekliyoruz."