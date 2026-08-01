17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın İkinci Aşaması Belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın İkinci Aşaması Belirlendi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yarışmaya katılan bin tasarım arasından ikinci aşamaya kalanlar açıklandı; ödüller Ekim'de verilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi işbirliğiyle Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğince (OMKO) düzenlenen 17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nda ikinci aşamaya kalan tasarımlar belirlendi.

OMKO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen yarışmaya bine yakın tasarım katıldı.

Yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı vermek amacıyla "Design for Export" sloganıyla düzenlenen yarışmada, ilk aşama tamamlandı ve ikinci aşamaya kalan tasarımlar tespit edildi.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin projelerinin profesyonel tasarımcılar tarafından üç boyutlu hale getirileceği yarışmada kazanan tasarımlar, ekim ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Farklı başlıklarda 28 ödülün verileceği yarışmada, toplamda 1 milyon liraya yakın ödül dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMKO Yönetim Kurulu Başkanı Levent Öztekin de küresel mobilya sektörünün içinden geçtiği zorlu süreçte, Türkiye'nin rekabetçi konumunu koruduğunu belirtti.

Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nı, sektörün uzun vadeli rekabetçiliğini güçlendirecek stratejik bir hamle olarak konumlandırdıklarını bildiren Öztekin, "Teknoloji ve inovasyon, sektörde yeni fırsat pencereleri açıyor. Sektör adına katıldığımız buluşmalarda yapay zeka entegreli ürünlerin trend olduğunu görüyoruz. Tüketiciler ve profesyonel satın almacılar, ürün araştırmalarını doğrudan yapay zeka araçları üzerinden yapmaya başladı. Gençlerden beklentimiz, bu teknolojilerin getirdiği yeni yaşam alışkanlıklarını doğru okuyan, kullanıcı odaklı, pratik ve yenilikçi fikirleriyle sektörümüzün ufkunu genişletmeleridir. Teknolojiyi tasarımla estetik şekilde buluşturan vizyoner yaklaşımlar, ihracattaki en güçlü kasımız olacaktır." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik şartlarının sektörün yeni normali olduğunu vurgulayan Öztekin, şunları kaydetti:

"Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfusun artmasıyla medikal destek sağlayan ergonomik ev mobilyalarına ve evcil hayvan sahipliğindeki artışla birlikte 'pet-friendly' tasarımlara talep hızla ivme kazandı. Sanayicilerimiz, eko-etiketli ve çevre dostu mobilyalara olan bu küresel talebi karşılamak ve karbon ayak izini düşürmek için gerekli enerji yatırımlarını zaten yapıyor. Yarışmacılarımızdan da çevreye duyarlı, insan ve doğa odaklı tasarım felsefelerini projelerinin merkezine koyarak, sektörümüzün yeşil dönüşüm vizyonuna ilham vermelerini bekliyoruz."

Kaynak: AA

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın İkinci Aşaması Belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı’nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu
Yürek burkan görüntü Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi Yürek burkan görüntü! Yüzlercesi araçların altında ezilerek can verdi
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba
Balıkesir Gömeç’te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı
Büyük hayal kırıklığı Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

10:51
Özel harekattan lüks siteye baskın O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
10:46
Erdoğan’a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı Evinden çıkanlara bakın
Erdoğan'a suikast timinde yer alan son terörist böyle yakalandı! Evinden çıkanlara bakın
10:42
Üç belediye başkanı bugün AK Parti’ye geçiyor
Üç belediye başkanı bugün AK Parti'ye geçiyor
10:00
Herkes Cem Küçük’ün bu sözlerini paylaşıyor Kendisiyle çelişti
Herkes Cem Küçük'ün bu sözlerini paylaşıyor! Kendisiyle çelişti
09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 11:23:41. #7.12#
SON DAKİKA: 17. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın İkinci Aşaması Belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.