Dünyaca ünlü teknoloji devi 15 milyar dolara satılıyor! İşte yeni sahibi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü teknoloji devi 15 milyar dolara satılıyor! İşte yeni sahibi

24.03.2023 17:05

1875 yılında kurulan Japon teknoloji devi Toshiba'nın sahibi değişiyor. Japan Industrial Partners, Toshiba'yı 15 milyar dolar karşılığında satın alacağını açıkladı.

Toshiba son zamanlarda birçok sorun ile gündeme geliyor. Özellikle 2017 yılında ABD'deki nükleer santral işinin başarısızlıkla sonuçlanması Toshiba'ya büyük darbe vurmuştu. Ayrıca son zamanlarda yaşadığı muhasebe skandalı ile şirket bir büyük çıkmaza daha girdi.

15 MİLYAR DOLARA SATILIYOR

Toshiba'nın yıllardır devam eden problemleri, şirketin nihai sonunu getirdi. Firma Japan Industrial Partners tarafından yapılan 15.2 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Satın alım henüz onaylanmamış durumda. Ancak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre Toshbina'nın belirsizlik durumundan çıkması şirket için büyük bir adım olacak.

TOSHİBA NASIL BU HALE GELDİ?

Çöküş 2017 yılına dayanıyor. Marka o dönem ABD'de bir nükleer santral ihalesi aldı ve çalışmalara başladı. Ancak işin sonucu başarısız oldu ve bundan Toshiba sorumlu tutuldu. Bu başarısızlığın getirdiği sorumluluksa şirket üzerinde mali bir yük oluşturdu ve şirketi iflasa doğru sürüklemeye başladı.

Ardından şirketin en büyük gizli hissedarı Effissimo Capital Management fonu da Toshiba üzerinde ciddi bir baskı yapmaya başladı. Bu baskılar ve mali yükler karşısında Toshiba 2022 yılının ilkbaharından itibaren satın alım teklifleri istemeye başladı. JIP ise bugüne kadar verilebilecek en gerçek teklifi yaptı ve Toshiba ile anlaştı.

Son çeyrek raporları pekte iç açıcı olmayan Toshiba önümüzdeki perşembe günü itibariyle artık bir JIP grubu şirketi olacak. Toshiba'nın geleceğiyle ilgili bir açıklama yapılmasa da şirketin teknoloji üretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
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Tayvan Dışişleri Bakanı, Avrupa ve ABD'den Ada'ya gelen delegasyonların sayısından memnun Tayvan Dışişleri Bakanı, Avrupa ve ABD'den Ada'ya gelen delegasyonların sayısından memnun Bir devrin sonu: Toshiba satılıyor! Bir devrin sonu: Toshiba satılıyor!

Japonya, Toshiba, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyaca ünlü teknoloji devi 15 milyar dolara satılıyor! İşte yeni sahibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü teknoloji devi 15 milyar dolara satılıyor! İşte yeni sahibi - Son Dakika
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