Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.529,33 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.
Gram altın alış: 932,23
Gram altın satış: 932,81
Çeyrek altın alış: 1.492,03
Çeyrek altın satış: 1.529,33
Yarım altın alış: 2.984,06
Yarım altın satış: 3.058,66
Tam altın alış: 5.968,11
Tam altın satış:6.098,66
Cumhuriyet altını alış: 6.231,46
Cumhuriyet altını satış: 6.325,63
Son Dakika › Ekonomi › 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika