19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika
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19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

19.05.2022 07:29
19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

19 Mayıs Perşembe, gram altın 932,81 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 861,45 liradan alıcı buluyor. Peki; bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.529,33 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 932,23

Gram altın satış: 932,81

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.492,03

Çeyrek altın satış: 1.529,33

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.984,06

Yarım altın satış: 3.058,66

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.968,11
Tam altın satış:6.098,66

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.231,46

Cumhuriyet altını satış: 6.325,63


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Altın, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika


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