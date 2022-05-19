19 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!

Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.529,33 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 932,23

Gram altın satış: 932,81

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.492,03

Çeyrek altın satış: 1.529,33

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 2.984,06

Yarım altın satış: 3.058,66

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 5.968,11

Tam altın satış:6.098,66

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.231,46

Cumhuriyet altını satış: 6.325,63



