19 Yıldır Yayınlanmayan "Vergi Cennetleri" Listesiyle Trilyonlarca Liralık Vergi Buharlaştı - Son Dakika
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Ekonomi

19 Yıldır Yayınlanmayan "Vergi Cennetleri" Listesiyle Trilyonlarca Liralık Vergi Buharlaştı

AK Parti Kongresinde ‘Türkiye Yüzyılı Reform Programı’ kapsamında yapacakları vergi reformuyla ‘az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarını’ ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 yıldan bu yana Kurumlar Vergisi Yasası’ndaki (KVY) yetkisini kullanmadığı için vergi cennetlerinde tutulan milyarlarca dolarlık servetten tek kuruş vergi alınamıyor.

25.02.2025 16:01
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Haber/Analiz: Zülfikar DOĞAN

(ANKARA) - AK Parti Kongresinde "Türkiye Yüzyılı Reform Programı" kapsamında yapacakları vergi reformuyla "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alacaklarını" ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 yıldan bu yana Kurumlar Vergisi Yasası'ndaki (KVY) yetkisini kullanmadığı için vergi cennetlerinde tutulan milyarlarca dolarlık servetten tek kuruş vergi alınamıyor.

Yurt dışına transfer edilerek "vergi cenneti" olarak tanımlanan ülkelerde tutulan milyarlarca dolarlık varlıkların Türkiye'ye getirilmesi için defalarca "Varlık Barışı" adı altında "kayıt dışı servetlere af" yasası çıkartan AK Parti hükümetleri, bu yasaların 2022'de yürürlüğe giren  sonuncusunda, Cumhurbaşkanı'na 6'şar aylık sürelerle uzatma yetkisi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda düzenlenen Vergi Haftası etkinliğinde "kayıt dışı ile sonuna kadar mücadele edeceklerini, vergilendirilmemiş alan bırakmayacaklarını" ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aynı zamanda kayıt dışı servet aflarının da mimarı. Şimşek'in Maliye Bakanlığı döneminde 2008, 2013, 2016 servet afları yürürlüğe konuldu. Berat Albayrak ve Lütfi Elvan'ın Hazine ve Maliye Bakanlıkları döneminde ise 2018, 2020 ve 2022'de "vergisiz-sorgusuz servet affı" için benzer yasalar çıkarıldı. Söz konusu yasalarla milyarlarca dolarlık kayıt dışı servet sahiplerine "servetlerinin kaynağının sorulmayacağı, vergi alınmayacağı" güvencesi verildi.

2006'dan bu yana trilyonlarca liralık vergi kaçağına yol açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Şimşek yeni vergi reformu vaadinde bulunurken, asıl her yıl trilyonlarca lira vergi kaybı ve kaçağının gerçekleştiği vergi cennetlerinde tutulan ya da buralara transfer edilen milyarlarca doların vergisi iktidarın gündeminde yok.

AK Parti 2002'de iktidara geldikten sonra ilk icraat olarak 1 Ocak 2003'te yürürlüğe girecek kayıt dışı servetlerin, kaynağı belirsiz varlıkların kayda alınıp vergilendirilmesini öngören "Nereden Buldun?" yasasını yürürlükten kaldırdı.

Avrupea Birliği'nin (AB) Maastrich Mali Kriterlerine ve OECD'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ilkelerine uyum çerçevesinde 13 Haziran 2006'da çıkartılan Kurumlar Vergisi Yasası'nın (KVY) 30'uncu maddesinin 7'nci fıkrası ise 19 yıldır uygulanmıyor. Yapılan düzenlemeyle "Vergi Cenneti" olarak adlandırılan ülkelerde kurulan şirketler ve off shore bankalardaki kayıt dışı kazançlar, buralara yapılan para transferleri yüzde 30 Kurumlar Vergisi stopajına tabi. Ancak bu maddenin işlemesi için Cumhurbaşkanı kararıyla "Vergi Cenneti" ülkeler listesinin Resmi Gazete'de ilanı gerekiyor.

"Vergi Cenneti" ülkelerde kurulan şirketler, tutulan servetler, istihdam edilen personele yapılan transferler 19 yıldır liste yayınlanmadığı için vergilendirilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in vergi reformuyla "az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi" alma söylemi 19 yıldır "çok kazanandan hiç vergi" şekline dönüşmüş durumda.

6 Şubat depremi sonrasında deprem harcamaları için mükerrer Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), yüzde 5 ek Kurumlar Vergisi ile 90-100 milyar TL ek gelir hedeflenmesine karşılık 2006'dan bu yana işletilmeyen yasayla her yıl trilyonlarca liralık vergi kayıp ve kaçağına olanak sağlanıyor. Yapılan açıklamalarda 150-250 milyar dolar tahmin edilen yurt dışındaki varlıklar ve transferler baz alındığında yüzde 30 KV stopajıyla yıllık vergi geliri kaybı 1,5-3,5 trilyon lira. Bu durumda vergi cennetleri listesi yayınlanmadığı için 19 yılda yitirilen toplam vergi geliri 30-50 trilyon TL arası bir tutara ulaşıyor. Yeni vergi reformuyla kayıt dışı ve vergilendirilmemiş alan bırakmama iddiasındaki Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in öncelikle Vergi Cenneti Ülkeler listesini yayınlaması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikna etmesi gerekiyor.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi 19 Yıldır Yayınlanmayan 'Vergi Cennetleri' Listesiyle Trilyonlarca Liralık Vergi Buharlaştı - Son Dakika

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