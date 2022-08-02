Red Bull Solo Q'da final şekilleniyor - Son Dakika
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Red Bull Solo Q'da final şekilleniyor

02.08.2022 11:34
Red Bull Solo Q'da final şekilleniyor

"1v1" League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da finale kalan düellocular belli oluyor.

"1v1" League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q'da finale kalan düellocular belli oluyor.

Red Bull açıklamasına göre, League Of Legends'da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q boyunca düzenlenen 6 çevrim içi eleme, 2 şehir elemesi ve 2 de üniversite elemelerine katılan oyuncular, playoff turuna kalmak için mücadele verdi.

Türkiye Finali'ne çıkacak 4 ismin belli olacağı Red Bull Solo Q playoff turu 8 Ağustosta gerçekleşecek. Başarılı olan 4 isim ise 19 Ağustos'ta yapılacak Türkiye Finali'nde en iyi düellocu olmak için yeteneklerini sergileyecek.

Türkiye şampiyonu olan düellocu ise ABD'de düzenlenecek dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkını elde edecek. Monster Notebook, Yapı Kredi Play, Mercedes-EQ partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Solo Q ile ilgili detaylı bilgi http://redbull.com/soloq adresinde bulunabiliyor.

Türkiye'nin en iyi "1v1" League Of Legends düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q heyecanının yanı sıra ünlü yayıncılar da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye'nin en ünlü isimleri "Vadi'nin Ustaları" turnuvasında karşı karşıya gelecek. İlk 4 sırayı alan isimler Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde Vadi'nin en iyisi olmak için kapışacak.

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Toprak Razgatlıoğlu'ndan son altı yarışta beşinci zafer Toprak Razgatlıoğlu'ndan son altı yarışta beşinci zafer Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste altıncı podyum Toprak Razgatlıoğlu'ndan üst üste altıncı podyum
Kaynak: AA

League Of Legends, Türkiye, Redbull, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Red Bull Solo Q'da final şekilleniyor - Son Dakika

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