2.5 milyon emeklinin temmuz zammı tehlikede!

Emekliler, 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verisine kilitlendi. Bu rakamla birlikte emekli ve memur zammı netleşecek. Ancak SGK mevzuatına göre zamlar sadece kök maaşa uygulanıyor.

2.5 MİLYON EMEKLİNİN ZAM ALABİLMESİ İÇİN...

Kök maaşı 10 bin liranın altında olan ve Hazine desteğiyle 14 bin 469 lira alan yaklaşık 2.5 milyon emeklinin temmuzda maaşına zam yansımayacak. Bu grubun zam alabilmesi için Meclis'te yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

MİLLETVEKİLLERİNİN TATİLLERİNİ ERTELEMESİ LAZIM

Fakat Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Temmuz'da tatile girecek. Eğer milletvekilleri tatili ertelemezse düzenleme rafa kalkacak ve milyonlarca emekli temmuz ayında sıfır zamla karşı karşıya kalacak. Emekliler, geçim mücadelesi verdikleri bu dönemde hükümete çağrıda bulunarak, düzenlemenin tatil öncesi hızla hayata geçirilmesini istiyor.