2. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi başladı

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 2. Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi, TBB hizmet binasında başladı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, 2 gün boyunca yerel yönetimlerde akıllı şehir çözümlerinin paylaşılacağı etkinliğin açılış konuşmaları TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar ve İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Sucak tarafından yapıldı.

TBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ramazan Özcan Yıldırım, TBB olarak yıl boyunca "sürdürülebilir şehirler", "yeşil şehirler", "dayanıklı şehirler" gibi farklı başlıklarda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Kongre çerçevesinde belediyelerin hayata geçirdikleri başarılı akıllı şehir çalışmalarını duyurmayı, konuyla ilgili yeni uygulamalar ve güncel bilgiler paylaşmayı amaçladıklarını kaydeden Yıldırım, "En büyük gayemiz, vatandaşın yaşam kalitesini artırmak. İşlemler hızlı olsun, vatandaş sıra beklemesin. Bunu yaparken de değer üretmemiz ve geleceği düşünmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Kemal Sucak da son yıllarda teknoloji ve bilişimde yaşanan dönüşümün yerele yansıtılması gerektiğini aktararak, "Bizim şu anda üretimini, yaygınlaştırmasını ve entegrasyonunu sürdürmekte olduğumuz e-Belediye Bilgi Sistemi projemizde bize yoğun bir ilham verdikleri için, bunun gibi toplantıları sıklıkla etkin bir şekilde yaptıkları ve bugünü de organize ederek bizleri kavuşturdukları için TBB'ye teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Bayraktar ise "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılış konuşmasını yaptığı kongremizin birincisini büyük bir katılımla gerçekleştirilmiştik ve çok faydalı bir toplantı olmuştu. Pandemi koşulları bizi şu andaki mevcut duruma sevk etti. İnşallah üçüncüsü, Allah ömür verirse, çok güçlü bir şekilde yapılacak." ifadelerini kullandı.

Ulusal Akıllı Şehirler Eylem Stratejisi ve Eylem Planı, Akıllı Şehir Olgunluk Değerlendirme Modeli, Akıllı Şehir Külliyatı ve Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi çalışmalarına değinen Bayraktar, kamuda yapılan tüm çalışmaları yakından takip ettiklerinin bildirdi.

Bayraktar, "Bir müddet sonra hayatımızın her alanında göreceğimiz şeyler var. Bu alanda ülkemizin de yapacağı ciddi işler olduğunu görüyoruz, biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kongrenin ilk gününde belediyelerin katılımıyla "Akıllı Şehirlere Stratejik Bakış ve Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Stratejileri", "Akıllı Şehirlerde Yenilikçilik ve Girişimcilik", "Akıllı Şehirlerde Coğrafi Veri Altyapısı" konuları değerlendirilirken, etkinliğin ikinci gününde ise üniversiteler ile teknoloji ve bilişim kuruluşlarının katkılarıyla "Yerel Yönetimlerde Akıllı Şehir Çözümleri" başlığı masaya yatırılacak.