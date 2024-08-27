2. El Araç Ticaretinde Yeni Yönetmelik Yayınlandı

Ekonomi

Aydın Şoföreler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, 27 Ağustos 2024 tarih ve 32645 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle 2. el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkındaki yönetmeliğin değiştiğini 01 Mart 2025'ten itibaren belgesi olmayanların 2. El araç ticareti yapamayacağının karara bağlandığını belirtti. Bu tarihten itibaren lise mezunu olmayanlara belge de verilmeyeceğini kaydeden Başkan Özmeriç, "2. el araç alım satım işi yapan veya yapacak olanlar lise mezunu değil ise önümüzdeki 6 aylık süreçte belgelerini tamamlamalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Yönetmeliğin hem alıcı hem de satıcının güvenliği ve ayrıca 2. el araç satımlarında yaşanan pek çok mağduriyeti ortadan kaldıracağına inandığını belirten Aydın Şoföreler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelikle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esaslar 5 bölüm 22 ana madde altında yeniden düzenlendi. 13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3'üncü maddesinde tanımlanan ve trafik siciline tescilli olan motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtların 2. el alım satım işi yapanlarda yenilenen yönetmelik şartları aranacak" dedi.

Değişen yönetmeliğin bu işi yapan kişiler için en öncelikli yapacakları işin ya esnaf odasına ya da ticaret odasına kayıt yaptırmak ve mutlaka belge almak olduğunu hatırlatan Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkar işletmeleri adına düzenlenen yetki belgesi alacak. Bu yetki belgeleri her işletmede görünür bir şekilde asılacak. Yetki belgesini alabilmek için de aranan şartlardan biri de 'en az lise mezunu olmak' maddesi. Bu kapsamda lise mezunu olmayıp bu işi yapanlar 01 Mart 2025'e kadar tanınan süre içinde belgelerini almalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"Tanıtım kartı da zorunlu oldu"

Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının tanıtımının da detaylı olarak yapılmasının zorunlu olduğunu kaydeden Başkan Özmeriç, "Satışa sunulan ikinci el motorlu kara taşıtının üzerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer aldığı bir tanıtım kartı bulundurulacak. Bu tanıtım kartında marka ve modelin yanında, kilometresi, satış fiyatı, boyalı ve değişen parçaları, niteliği belirtilmek suretiyle hasar kaydı, değişen parça, üzerinde rehin veya haciz gibi şerhlerin bulunup bulunmadığı gibi pek çok bilginin yer alması zorunlu olacak. Bunun yanında yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el motorlu kara taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınıp raporun bir nüshası satış esnasında alıcıya teslim edilecek. Ekspertiz raporunun ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde yetki belgesine sahip işletme tarafından ödenecek. Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el motorlu kara taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değil" diye konuştu.

Yönetmeliği olumlu bulduğunu kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, "Bu işi yapanlar hem bilinçli hem de hesap verebilir olacak. Bu sayede herkes güvende olacak" dedi. - AYDIN