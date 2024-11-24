2. Kurumsal Yönetişim Zirvesi 17 Aralık'ta

Ekonomi

Kurumsal Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alıç, kamu ve özel sektördeki iyi yönetişim uygulamalarının ele alınacağı 2. Kurumsal Yönetişim Zirvesi'nin 17 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Alıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektörde yönetişim kültürünü yaygınlaştırmak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla kurulan derneğin, bilgilendirme, araştırma ve eğitim faaliyetleriyle yönetişim kavramını desteklediğini söyledi.

Dernek tarafından "Gelecek İçin Yönetişim" temasıyla 17 Aralık'ta düzenlenecek 2'nci Kurumsal Yönetişim Zirvesi'nin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini belirten Alıç, "Zirvede, amacımız resmi ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı anlamına gelen yönetişim kavramının kamu ve özel sektördeki önemine dikkati çekmek, iyi yönetim uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bu alandaki en iyi örnekleri paylaşmak." diye konuştu.

Alıç, zirvede yönetişimin şirketler ve kamu kurumları için sağlayabileceği değerin, sektörel kazanımlar ve dünyadaki yönetişim trendlerinin, alanında uzmanlar tarafından ele alınacağını aktararak, zirvede farklı konu başlıklarında çalıştayların da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu, BTK gibi kurumların desteğiyle gerçekleştirilecek zirveye 750'den fazla kişinin katılım sağlamasının beklendiğini vurgulayan Alıç, kamu ve özel sektörden üst düzey yönetici, uzman ve akademisyenlerin bir araya geleceğini kaydetti.

Alıç, etkinlik kapsamında iyi yönetişim uygulamalarını teşvik etmek amacıyla kurumsal yönetişim ödüllerinin verileceğine dikkati çekerek, ödüllerin, kurumların yönetişim alanındaki başarılı uygulamalarını ortaya koyarak sektör genelinde bir referans noktası oluşturmasının hedeflendiğini bildirdi.