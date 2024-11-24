2. Kurumsal Yönetişim Zirvesi 17 Aralık'ta - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

2. Kurumsal Yönetişim Zirvesi 17 Aralık'ta

Zirve, iyi yönetişimin önemini ele alacak, 750'den fazla katılımcı bekleniyor.

24.11.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurumsal Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alıç, kamu ve özel sektördeki iyi yönetişim uygulamalarının ele alınacağı 2. Kurumsal Yönetişim Zirvesi'nin 17 Aralık'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Alıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamu ve özel sektörde yönetişim kültürünü yaygınlaştırmak ve bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla kurulan derneğin, bilgilendirme, araştırma ve eğitim faaliyetleriyle yönetişim kavramını desteklediğini söyledi.

Dernek tarafından "Gelecek İçin Yönetişim" temasıyla 17 Aralık'ta düzenlenecek 2'nci Kurumsal Yönetişim Zirvesi'nin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirileceğini belirten Alıç, "Zirvede, amacımız resmi ve özel kuruluşlarda idari, ekonomik, politik otoritenin ortak kullanımı anlamına gelen yönetişim kavramının kamu ve özel sektördeki önemine dikkati çekmek, iyi yönetim uygulamalarını yaygınlaştırmak ve bu alandaki en iyi örnekleri paylaşmak." diye konuştu.

Alıç, zirvede yönetişimin şirketler ve kamu kurumları için sağlayabileceği değerin, sektörel kazanımlar ve dünyadaki yönetişim trendlerinin, alanında uzmanlar tarafından ele alınacağını aktararak, zirvede farklı konu başlıklarında çalıştayların da gerçekleştirileceğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu, BTK gibi kurumların desteğiyle gerçekleştirilecek zirveye 750'den fazla kişinin katılım sağlamasının beklendiğini vurgulayan Alıç, kamu ve özel sektörden üst düzey yönetici, uzman ve akademisyenlerin bir araya geleceğini kaydetti.

Alıç, etkinlik kapsamında iyi yönetişim uygulamalarını teşvik etmek amacıyla kurumsal yönetişim ödüllerinin verileceğine dikkati çekerek, ödüllerin, kurumların yönetişim alanındaki başarılı uygulamalarını ortaya koyarak sektör genelinde bir referans noktası oluşturmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Politika, Ekonomi, Aralık, ankara, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2. Kurumsal Yönetişim Zirvesi 17 Aralık'ta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 15 günlük ara sonrası yarın yeniden toplanıyor
10:53 Bedri Usta’nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Bedri Usta'nın kardeşinin rezidanstaki sır ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
10:28 Çin’in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi Çin'in 9 milyar dolarlık gizli savaş gemisi ilk kez görüntülendi
09:44 Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı Trans polis cinsel ilişki teklifini reddeden ekip arkadaşlarını feci şekilde yaraladı
07:38 Bakan Kacır’ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var Bakan Kacır'ın konvoyunda kaza: Milli Yol Partisi il başkanı öldü, yaralılar var
09:44 İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
09:41 Türkiye’nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı Türkiye'nin ilk insanımsı yapay zekalı robotu öğretmenliğe başladı
09:40 ’Manisa’ya Çin sokağı’ iddiası: Belediye başkanından açıklama 'Manisa'ya Çin sokağı' iddiası: Belediye başkanından açıklama
09:35 Fenerbahçe’ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti Fenerbahçe'ye imzayı atıyor: Al-Nassr Talisca için yapılan teklifi kabul etti
09:33 Kış gelince fiyatı tavan yaptı Kış gelince fiyatı tavan yaptı
09:31 Emekli öğretmenden örnek davranış Emekli öğretmenden örnek davranış
09:20 Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar Hızlı kargo diyerek kandırıyorlar
09:18 Faiz indirimi için tarih netleşiyor Faiz indirimi için tarih netleşiyor
09:11 Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti Serdar Ortaç pişmanlıklarını anlattı: Şöhret olmasaydım, başıma bunlar gelmeyecekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2024 12:09:01. #1.13#
SON DAKİKA: 2. Kurumsal Yönetişim Zirvesi 17 Aralık'ta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.