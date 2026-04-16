2 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleşti - Son Dakika
2 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleşti

16.04.2026 10:54
Hazine, 2031 vadeli tahvil ihraç miktarını 2 milyar dolar olarak belirledi. Yatırımcı talebi 3 kat fazla.

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2031 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2 milyar dolar oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2031 vadeli tahvil ihracı için 15 Nisan'da Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley'e yetki verildi.

İhraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 22 Nisan'da Bakanlığın hesaplarına girecek.

Tahvilin kupon oranı yüzde 6,375, getiri oranı yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti.

İhraç tutarının 3 katına yakın talep

İhraca yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi. Tahvilin yüzde 44'ü Birleşik Krallık ve İrlanda, yüzde 33'ü ABD, yüzde 13'ü diğer Avrupa, yüzde 8'i Orta Doğu ülkeleri ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2026 yılında uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan finansman tutarı yaklaşık 7,9 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 2 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleşti - Son Dakika

Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 9 ölü, 13 yaralı
Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
Erdoğan’a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz Erdoğan'a soruldu: Fenerbahçe-Rize maçında hangi takımı destekleyeceksiniz?
Kahramanmaraş’taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı Kahramanmaraş'taki saldırı sonrası 3 bakan bölgeye çıkarma yaptı

10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
SON DAKİKA: 2 Milyar Dolar Tahvil İhracı Gerçekleşti - Son Dakika
