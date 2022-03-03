Türkiye'de geçen yıl 254 fuar düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye'de geçen yıl 254 fuar düzenlendi

03.03.2022 11:51
Türkiye'de geçen yıl 254 fuar düzenlendi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), geçen yıl yurt içinde 254 fuar düzenlendiğini bildirdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), geçen yıl yurt içinde 254 fuar düzenlendiğini bildirdi.

TOBB tarafından 2021 yılı fuar istatistiklerine ilişkin açıklamaya göre, düzenlenen fuarların 249'u ihtisas, 5'i genel nitelikli, 154'ü ulusal, 100'ü de uluslararası çapta oldu.

Sektörel bazda bakıldığında en fazla etkinlik 39 fuarla tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanında gerçekleştirildi, bunu 20 fuarla gıda, gıda işleme, içecek, teknoloji ve endüstrileri kategorisi izledi.

Fuarlarda, toplam ziyaretçi sayısı 372 bin 833'ü yabancı olmak üzere 9 milyon 533 bin 125'e ulaştı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ???????

"Ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yaklaşık yüzde 60 artış gösterdi. En fazla ziyaretçi, 2 milyon 245 bin 97 kişi ile tarım, seracılık, hayvancılık ve teknolojileri alanındaki fuarlarda görüldü. Arkasından ise 2 milyon 72 bin 489 ziyaretçiyle kitap ve süreli yayınlar alanındaki fuarlar geldi. Düzenlenen 254 fuara, toplam 30 bin 595 katılımcı iştirak etti. 7 bin 378 doğrudan ya da dolaylı yabancı katılımcı fuarlarda yer aldı. Fuarların düzenlendiği şehirlere bakıldığında birinciliği 113 fuarla İstanbul, ikinciliği 21 ile Antalya, üçüncülüğü de 15 fuarla İzmir aldı."

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İstanbul, Türkiye, Tarım, Fuar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de geçen yıl 254 fuar düzenlendi - Son Dakika


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