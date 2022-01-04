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2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu! - Son Dakika

2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!

04.01.2022 13:06
2021 yılının yükselen zam yıldızı patates oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Ocak-Aralık 2021 döneminde ortalama fiyatı en çok artan ürün yüzde 120,5 ile patates oldu.

TÜİK açıkladığı verilerine göre 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 43,8, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 20,02 olarak hesaplandı. Ocak- Aralık 2021 döneminde en yüksek fiyat artışı yüzde 120,5 ile patateste yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 38,3 ile sarımsakta gerçekleşti.

121 GIDA ÜRÜNÜNÜN FİYATINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ, 4 ÜRÜNÜN FİYATI AZALDI.

Ocak-Aralık 2021 döneminde ortalama fiyatı en çok artan ürün yüzde 120,5 ile patates oldu. Söz konusu ürünün kilogram fiyatı 5 lirayı geçti. Patatesi yaklaşık yüzde 108,5 ile margarin, yüzde 85,9 ile kuru kayısı, yüzde 83,3 ile buğday unu, yüzde 79,8 ile tavuk eti, yüzde 75,6 ile kahve ve yüzde 71,5 ile patlıcan izledi.

AYÇİÇEK YAĞI FİYATI YÜZDE 70 ARTTI

Ayçiçek yağında yaklaşık yüzde 70,9, nohutta yüzde 67,8, sivri biberde yüzde 63,5, makarnada yüzde 59,6, yumurtada yüzde 53,1, sütte yüzde 51,2, toz şekerde yüzde 49,6, salatalıkta yüzde 38,7 fiyat artışı oldu. Bu dönemde beyaz peynir fiyatları yüzde 36,6, kuzu eti fiyatları yüzde 29,6 ve pirinç yüzde 15,8 yükseldi.

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TÜİK, Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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