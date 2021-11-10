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2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı - Son Dakika

2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı

10.11.2021 10:31

Milyonlar 2022 asgari ücret zammını beklerken, ücrette önemli bir artışa hazırlanan hükümet de yeni bir düzenleme hazırlığında. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Asgari ücret ile ilgili haberler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" açıklamasını yaptı.

"EYT, 3600 EK GÖSTERGE VE ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Sabah'ta yer alan habere göre Beştepe'de gerçekleşen Kabine toplantısının ardından soruları yanıtlayan Bilgin, EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi. "Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz" diyen Bilgin, maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceklerini kaydetti. Bilgin, "Karar aşamasına gelince paylaşırız" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET KONUSUNDAKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

Asgari ücret tespitine ilişkin meslek gruplarının beklentilerinin saptanacağını kaydeden Bilgin, farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını, araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ KALKABİLİR

Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağı bilgisini veren Bilgin, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin soruya, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor" yanıtını verdi.

GELİR VERGİSİ ORANI %15

Asgari ücret: 3.577,50

SGK primi (%14): 500, 85

İşsizlik sigortası primi (%1): 35,78

Gelir vergisi matrahı: 3.040,87

Gelir vergisi (%15): 456, 13

Damga vergisi (0.759): 27,15

AGİ: 268,31

Net asgari ücret: 2.825,90

2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Asgari Ücret, Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022 asgari ücretle ilgili Hükümet, gelir vergisi alınmaması için çalışma başlattı - Son Dakika Ekonomi


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