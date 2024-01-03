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2022'de en fazla gelir vergisi beyan eden isim Selçuk Bayraktar oldu - Son Dakika
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2022'de en fazla gelir vergisi beyan eden isim Selçuk Bayraktar oldu

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 TL gelir vergisi tahakkuk etti. Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı. Bayraktar, 2022 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden isim oldu.

2022\'de en fazla gelir vergisi beyan eden isim Selçuk Bayraktar oldu
03.01.2024 - 12:00,
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2022 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 TL gelir vergisi tahakkuk etti.

Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı. 2022 yılında en fazla gelir vergisi beyan eden isim Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu. Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 TL gelir vergisi tahakkuk etti.

Gelir İdaresi başkanlığı (GİB) 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Listenin başında Selçuk Bayraktar yer alırken en fazla gelir vergisi tahakkuk edenler listesinde ikinci sırada isminin açıklanmasını istemeyen rekortmen bulundu. Listenin üçüncü ismi 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu.

İlk 10'dan 5'i ismini açıklamadı

Listenin 8'inci sırasında Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırasında İpek Kıraç ve 10'uncu sırasında Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk ve 3'üncü sıradaki kurumlar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 2'nci sırasında ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuku ile Türkiye Garanti Bankası yer aldı.

1 milyon 46 bin 568 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi

GİB açıklamasına göre, Türkiye genelinde 2022 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarına ilişkin olarak 1 milyon 46 bin 568 mükellef tarafından kurumlar vergisi beyannamesi verildi.

Verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 2 trilyon 891 milyar 409 milyon 455 bin 391 TL matrah beyan edilmiş ve beyan edilen bu tutar üzerinden 590 milyar 334 milyon 657 bin 746 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi.

2022 yılı vergilendirme dönemi için her bir mükellef kurum ortalama 2 milyon 762 bin 754 TL matrah beyanında bulunmuş ve bu matrah üzerinden ortalama 564 bin 67 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Selçuk Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022'de en fazla gelir vergisi beyan eden isim Selçuk Bayraktar oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2022'de en fazla gelir vergisi beyan eden isim Selçuk Bayraktar oldu - Son Dakika
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