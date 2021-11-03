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2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda - Son Dakika

2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda

03.11.2021 10:53

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranını yüzde 36,20 olarak belirledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu oranı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını bu şekliyle açıklarsa 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 oranında zam gelecek.

Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda yüzde 19,89 olarak açıklandı. On iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 36,20 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.

VERGİ, CEZA VE HARÇLARA BÜYÜK ZAMLAR YOLDA

Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeniden değerleme oranını bu şekliyle açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.

ERDOĞAN'IN DÜŞÜRME VE ARTIRMA YETKİSİ BULUNUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu rakamı yüzde 50'ye kadar düşürme ve artırma yetkisi bulunuyor. Ancak değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden değerleme oranı, Vergi Usul Kanununun 298'inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK'in, her yıl Kasım ayının başında ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.

2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Vergi, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda - Son Dakika
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