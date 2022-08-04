Yılık ilk 7 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı - Son Dakika
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Yılık ilk 7 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı

04.08.2022 10:13
Yılık ilk 7 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı

2022'nin ilk 7 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı.

2022'nin ilk 7 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 2022'nin ilk 7 ayında onaylanan sanayi kapasite raporu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 artarken geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. 2022 yılı Temmuz ayında onaylanan kapasite raporu sayısı Temmuz 2021'e göre yüzde 3,4 azalarak 3 bin 257 adet oldu.

Aktif kapasite raporlarına göre toplam çalıan sayısı ise Temmuz 2021'de 3 milyon 398 bin 452 iken yüzde 10,5 artarak, Temmuz 2022'de 3 milyon 753 bin 920 olarak belirlendi.

Kapasite raporları neyi içeriyor

Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak ham madde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Meslek lisesinde tekne parçaları üretilecek Meslek lisesinde tekne parçaları üretilecek 25 yıllık komşusunun getirdiği kişiye güvendi, hayatı karardı 25 yıllık komşusunun getirdiği kişiye güvendi, hayatı karardı
Kaynak: İHA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılık ilk 7 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılık ilk 7 ayında onaylanan kapasite raporu sayısı yüzde 10,4 arttı - Son Dakika
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