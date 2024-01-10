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2023 Kasım Ayında Sanayi Üretimi Azaldı - Son Dakika
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2023 Kasım Ayında Sanayi Üretimi Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının kasım ayında sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 azalırken yıllık yüzde 0,2 arttı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.

2023 Kasım Ayında Sanayi Üretimi Azaldı
10.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:53
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2023 yılının kasım ayında sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 azalırken yıllık yüzde 0,2 arttı.

TÜİK, 2023 yılının sanayi üretim endeksini bugün açıkladı. Buna göre sanayi üretimi, yıllık yüzde 0,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 1,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1 azaldı.

Kaynak: ANKA
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Türkiye İstatistik Kurumu, Madencilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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