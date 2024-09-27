2023 Mali Aracı Kuruluşlar İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Mali Aracı Kuruluşlar İstatistikleri Açıklandı

Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2023'te 20,1 bin girişim faaliyet gösterdi; katma değer 1,4 trilyon TL.

27.09.2024 10:37
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Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2023 yılında 20 bin 110 girişim faaliyette bulundu. Faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 432 milyar TL, üretim değeri ise 2 trilyon 56 milyar TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri'ni açıkladı. Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2023 yılında 20 bin 110 girişim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 275 girişim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 74 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 19 bin 761 girişim faaliyet gösterdi.

Faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 432 milyar TL, üretim değeri ise 2 trilyon 56 milyar TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin yüzde 88,6'sı finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 4,5'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 6,9'u ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu. Üretim değerinin ise yüzde 84'ü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 9,7'si sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, yüzde 6,3'ü ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştu.

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer yüzde 34, üretim değeri yüzde 41,9 arttı

Faktör maliyetiyle katma değer bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 26,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 107, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 317,5 arttı. Üretim değeri ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 35,3, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde yüzde 82,2, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 106,6 arttı.

Mali aracı kuruluşlarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda 2022 yılında 324 bin 764 olan yıllık ortalama çalışan sayısı 2023 yılında 345 bin 438 olarak gerçekleşti. Toplam istihdamın yüzde 66,3'ünü finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 7,1'ini sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 26,6'sını ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde çalışanlar oluşturdu.

Personel maliyeti 252 milyar 527 milyon TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 79,2'si finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 8'i sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında, yüzde 12,8'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde gerçekleşti. Mali aracı kuruluşların personel maliyetinin yüzde 85,4'ü maaş ve ücretlerden, yüzde 14,6'sı ise sosyal güvenlik masraflarından oluştu.

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7 oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2023 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısı 161 bin 331 iken erkek personel sayısı 169 bin 917 olarak gerçekleşti. Ücretli kadın çalışan oranı yüzde 48,7, ücretli erkek çalışan oranı ise yüzde 51,3 oldu.

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 59 milyar 542 milyon TL oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2023 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay yüzde 74,9 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleşti. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay yüzde 6,9 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde yüzde 18,2 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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