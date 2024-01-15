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2023'te Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Arttı - Son Dakika
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2023'te Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Arttı

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira oldu. Buna karşılık, bütçe giderleri yüzde 123,8 artışla 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak gerçekleşti. Aralık 2023'te bütçe gelirleri yüzde 117,4 artışla 549 milyar 945 milyon liraya yükseldi ve bütçe açığı 842 milyar 532 milyon lira olarak hesaplandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te merkezi yönetim bütçesi açığı ise 1 trilyon 374 milyar 968 milyon lira olarak kaydedildi.

2023\'te Türkiye\'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Arttı
15.01.2024 - 11:27,
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Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 2023'te 2022 yılına göre yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılının aralık ayı ve ocak-aralık dönemi bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Aralık 2023'te bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 117,4 artarak 549 milyar 945 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 271,2 artışla 1 trilyon 392 milyar 477 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 842 milyar 532 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe gelirleri 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 86,1 artarak 5 trilyon 210 milyar 488 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 123,8 yükselerek 6 trilyon 585 milyar 456 milyon lira oldu.

Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı 2023'te merkezi yönetim bütçesi açığı, 1 trilyon 374 milyar 968 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: 2023'te Türkiye'nin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri Arttı - Son Dakika
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