2023 Yılı Aralık Ayında Ciro Endeksi Yüzde 69 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

2023 Yılı Aralık Ayında Ciro Endeksi Yüzde 69 Arttı

2023 Yılı Aralık Ayında Ciro Endeksi Yüzde 69 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, 2023 yılı Aralık ayında sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık olarak yüzde 69 artış gösterdi. Ayrıntılara bakıldığında, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4, inşaat ciro endeksi yüzde 85,0, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 arttı. Aylık bazda ise toplam ciro endeksi yüzde 6,6 artış gösterdi. Sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,2, inşaat ciro endeksi yüzde 4,3, ticaret ciro endeksi yüzde 7,4 ve hizmet ciro endeksi yüzde 5,4 arttı.

13.02.2024 10:23
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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 69 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Aralık ayı Ciro Endeksleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 69 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Aralık ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 59,4 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 85,0 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 72,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 6,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Aralık ayında aylık yüzde 6,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Aralık ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,2 arttı, inşaat ciro endeksi yüzde 4,3 arttı, ticaret ciro endeksi yüzde 7,4 arttı, hizmet ciro endeksi yüzde 5,4 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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