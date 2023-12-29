 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2023 Yılında Türkiye'de Bitkisel Üretim Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

2023 Yılında Türkiye'de Bitkisel Üretim Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, 2023 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3, sebzelerde ise yüzde 0,6 artış yaşandı. Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 27,4 milyon ton üretim gerçekleşti. Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 9,1 artarak yaklaşık 42,2 milyon ton oldu.

2023 Yılında Türkiye\'de Bitkisel Üretim Arttı
29.12.2023 - 10:45,  Güncelleme: 11:04
Abone Ol

Bitkisel üretim bu yıl 2022'ye göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3, sebzelerde yüzde 0,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üretim miktarları 2023'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 10,3, sebzelerde yüzde 0,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3 arttı.

Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 27,4 milyon ton üretim gerçekleşti.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 9,1 artarak yaklaşık 42,2 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 11,4 artışla 22 milyon tona, arpa üretimi yüzde 8,2 yükselerek 9,2 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 11,7 artarak 305 bin tona, yulaf üretimi yüzde 12,3 yükselerek 410 bin tona çıktı.

Baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 580 bin ton, 240 bin ton ve 424 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise yüzde 9,6 artışla 5,7 milyon ton üretildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 11,3 azalarak 137 bin 500 tona, ayçiçeği üretimi yüzde 13,8 düşüşle yaklaşık 2,2 milyon tona geriledi.

Şeker pancarı üretimi ise yüzde 22,1 artışla 23,5 milyon ton olarak hesaplandı.

Meyve ve sebze üretimi

Sebze ürünleri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 31,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 2,3, kuru soğanda yüzde 10,6, salçalık kapya biberde yüzde 8,2 üretim artışı hesaplanırken karpuzda yüzde 7,3, kavunda yüzde 11,6 ve hıyarda yüzde 3,4 üretim azalışı görüldü.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 2,3 yükselişle yaklaşık 27,4 milyon tona ulaştı.

Geçen yıla kıyasla meyveler grubunda üretim miktarı elmada yüzde 4,5, zeytinde yüzde 48,9 azaldı, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 6,8, kirazda yüzde 12,3, vişnede yüzde 19,5 üretim arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 58,3, portakalda yüzde 74,8, limonda yüzde 75,8 üretim artışı gerçekleşti.

Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 15, Antep fıstığında yüzde 26,4 üretim azalırken cevizde yüzde 7,5 yükseldi.

Muz üretiminde yüzde 6,7 azalış kayıtlara geçti.

Süs bitkileri üretimi arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 4 artış kaydetti.

Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçekler yüzde 65,3, diğer süs bitkileri ise yüzde 34,7'lik paya sahip oldu.

Kesme çiçek üretiminde yüzde 0,8 azalış, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 14,5 artış gerçekleşti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2023 Yılında Türkiye'de Bitkisel Üretim Arttı - Son Dakika


11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35
Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33
Dolar 29,54'ten işlem görüyor Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20
RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi

Son Dakika
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
10:33 Dolar 29,54'ten işlem görüyor
10:20 RTÜK, Kızıl Goncalar dizisini 'Toplumun değerlerine aykırı' gerekçesiyle ceza verdi
10:16 Merkez Bankası 2024 yılı Para ve Kur Politikası Raporu yayımlandı
10:01 Nuri Şahin, altyapısından yetiştiği Borussia Dortmund'a teknik direktör olarak dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 11:38:28. #1.13#
SON DAKİKA: 2023 Yılında Türkiye'de Bitkisel Üretim Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement