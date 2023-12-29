2023 Yılında Türkiye\'de Bitkisel Üretim Arttı

Bitkisel üretim bu yıl 2022'ye göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,3, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3, sebzelerde yüzde 0,6 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üretim miktarları 2023'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 10,3, sebzelerde yüzde 0,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,3 arttı.

Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 27,4 milyon ton üretim gerçekleşti.

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 9,1 artarak yaklaşık 42,2 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 11,4 artışla 22 milyon tona, arpa üretimi yüzde 8,2 yükselerek 9,2 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 11,7 artarak 305 bin tona, yulaf üretimi yüzde 12,3 yükselerek 410 bin tona çıktı.

Baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 580 bin ton, 240 bin ton ve 424 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise yüzde 9,6 artışla 5,7 milyon ton üretildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 11,3 azalarak 137 bin 500 tona, ayçiçeği üretimi yüzde 13,8 düşüşle yaklaşık 2,2 milyon tona geriledi.

Şeker pancarı üretimi ise yüzde 22,1 artışla 23,5 milyon ton olarak hesaplandı.

Meyve ve sebze üretimi

Sebze ürünleri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 0,6 artışla yaklaşık 31,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 2,3, kuru soğanda yüzde 10,6, salçalık kapya biberde yüzde 8,2 üretim artışı hesaplanırken karpuzda yüzde 7,3, kavunda yüzde 11,6 ve hıyarda yüzde 3,4 üretim azalışı görüldü.

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 2,3 yükselişle yaklaşık 27,4 milyon tona ulaştı.

Geçen yıla kıyasla meyveler grubunda üretim miktarı elmada yüzde 4,5, zeytinde yüzde 48,9 azaldı, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 6,8, kirazda yüzde 12,3, vişnede yüzde 19,5 üretim arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 58,3, portakalda yüzde 74,8, limonda yüzde 75,8 üretim artışı gerçekleşti.

Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 15, Antep fıstığında yüzde 26,4 üretim azalırken cevizde yüzde 7,5 yükseldi.

Muz üretiminde yüzde 6,7 azalış kayıtlara geçti.

Süs bitkileri üretimi arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2023 yılında geçen yıla göre yüzde 4 artış kaydetti.

Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçekler yüzde 65,3, diğer süs bitkileri ise yüzde 34,7'lik paya sahip oldu.

Kesme çiçek üretiminde yüzde 0,8 azalış, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 14,5 artış gerçekleşti.