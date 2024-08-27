2023 Yılında Türkiye'deki Girişimlerin Çoğunluğu Hizmet Sektöründe

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluşturdu. 2023 yılında faal olan girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36'sı ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,6'sını oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,3 oldu.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı. Geçici sonuçlara göre 2023 yılında faal olan girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36'sı ise ticaret sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,6'sını oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,3 oldu.

Ciroda en yüksek pay ticaret sektöründe

Ticaret sektörü ciroda yüzde 45,4'lük pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33 oldu.

Üretim değerinde en yüksek değer imalatta

Üretim değeri 2023 yılında imalatta 15 trilyon 559 Milyar TL, ticarette 4 trilyon 257 milyar TL, inşaatta 3 trilyon 319 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 3 trilyon 232 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 573 milyar TL oldu.

Ciroda en yüksek payı 250+ büyüklük grubu aldı

Ciro payının 2023 yılında yüzde 35'ünü 250+ büyüklük grubu, yüzde 24,3'ünü 1-9 büyüklük grubu, Yüzde 20,2'sini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 20,5'ini ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise yüzde 36'sı 1-9 büyüklük grubu, yüzde 27,5'ini 250+ büyüklük grubu, yüzde 19,5'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 17'si ise 50-249 büyüklük grubu oluşturdu.

Aktif girişim sayısı 2023 yılında 3 milyon 723 bin 681 olarak gerçekleşti

Geçici sonuçlara göre 2023 yılında ciro 59 trilyon 377 milyar TL, üretim değeri 34 trilyon 842 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 9 trilyon 943 milyar TL olarak gerçekleşirken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 53 trilyon 961 milyar TL odu. İstihdamda ise 19 milyon 99 bin 165 kişi olarak gerçekleşti.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 55,5'i düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Düşük teknoloji faaliyetlerinde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 49,4'ünü, cironun ise yüzde 34,8'ini oluşturdu.