2024 Dördüncü Çeyrek Ekonomi Büyüme Verileri

Ekonomi

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve yıllık büyüme verilerine ilişkin olarak, "Ekonomik faaliyetlerdeki olumlu görünüm işgücü piyasamızı desteklerken, emeğin payı artmaya devam etmektedir. Dördüncü çeyrek verileri, dengeli büyüme modelimize uygun ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik duruşumuzu korurken; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla büyümeyi daha da güçlendirmeyi, toplumsal refahımızı artırmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2024 yılının dördüncü çeyreğine ve yıllık büyüme verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 yılında GSYH yüzde 3,2 oranında artmış, Orta Vadeli Programda (OVP) işaret ettiğimiz yıllık büyüme tahminine yakın bir büyüme performansı gerçekleşmiştir. Milli gelirimiz 2024 yılında 1,3 trilyon doları, kişi başı milli gelirimiz ise 15 bin doları aşmıştır. Siyasi istikrar ve öngörülebilirlik çerçevesinde ekonomimiz 15 yıldır; çeyreklik bazında ise 18 çeyrektir kesintisiz büyümektedir. Türkiye ekonomisinde, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,0 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ekonomik büyüme bir önceki çeyreğe göre pozitif bir ivme kazanmış, bu da ekonomimizin dayanıklılığını ortaya koymuştur.

"İç talepte sağlıklı bir toparlanma gözlenmektedir"

2024 yılı dördüncü çeyreği büyümesinde, sanayi sektörünün yeniden pozitif büyüme ivmesi yakalaması ve yurt içi talebin artış göstermesi belirleyici olmuştur. Özellikle sanayi sektörü yüzde 1,4 oranında büyüme kaydederek önceki çeyreklerdeki daralmayı geride bırakmıştır. Bu gelişme, üretim ve istihdam açısından önemli bir kazanımı işaret etmektedir.

Enflasyonla mücadele kapsamında yürütülen politikaların dengelenme sürecine olan katkısı sürerken, makroekonomik istikrarı güçlendirecek şekilde iç talepte sağlıklı bir toparlanma gözlenmektedir. Yurt içi talebin büyümeye katkısı 3,8 puana yükselerek ekonomik dinamizmin sürdüğünü göstermektedir. Aynı zamanda, bu ivmenin enflasyonist bir baskı oluşturmadığı da değerlendirilmektedir.

"Yarım sektöründeki güçlü performans, gıda arz güvenliğimiz açısından önemli bir kazanım olarak öne çıkmaktadır"

2024 yılında toplam tüketim büyümesi yüzde 3,3 oranında kaydedilirken, sabit sermaye yatırımlarının büyümesi ise yüzde 3,9 oranında gerçekleşmiştir. Kamu tüketimindeki artış ise yüzde 1,2 seviyesinde tutulmuştur. Bu oranlar enflasyonla mücadele kapsamında aldığımız kararların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Mali disipline verdiğimiz önemi ve sıkılaştırıcı politikalardan yatırımların görece daha az etkilenmesi yönündeki çabalarımızı bu rakamlar desteklemektedir.

2024 yılında net mal ve hizmet ihracatındaki olumlu görünüm büyümeye önemli destek vermiştir. Yılın son çeyreğinde enerji ithalatındaki artışın etkisiyle bir miktar zayıflasa da yıl genelinde net mal ve hizmet ihracatı büyümeye 1,1 puan katkıda bulunmuştur. Üretim yönüyle değerlendirildiğinde, 2024 yılı dördüncü çeyreğinde inşaat dahil hizmetler sektörü yüzde 2,0, tarım sektörü yüzde 4,7 oranında büyüme kaydederken sanayi sektöründe yaşanan pozitif dönüş dikkat çekmektedir. Özellikle tarım sektöründeki güçlü performans, gıda arz güvenliğimiz açısından önemli bir kazanım olarak öne çıkmaktadır.

"Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla toplumsal refahımızı artırmayı hedefliyoruz"

Ekonomik faaliyetlerdeki olumlu görünüm işgücü piyasamızı desteklerken, emeğin payı da artmaya devam etmektedir. Nitekim 2024 yılında işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı bir önceki yıla göre 5 puan artışla yüzde 34'e yükselmiştir. Diğer taraftan 2024 yılında istihdam yaklaşık bir milyon kişi artarken işsizlik oranı 2012 sonrası en düşük seviyesine gerilemiştir. Dördüncü çeyrek verileri, dengeli büyüme modelimize uygun olarak ekonomimizin dirençli yapısını ve sürdürülebilir büyüme patikasındaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Önümüzdeki dönemde dezenflasyon sürecinin kesintisiz sürmesine yönelik duruşumuzu korurken; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı politikalarımızla büyümeyi daha da güçlendirmeyi, toplumsal refahımızı artırmayı hedefliyoruz."