2024 Enerji Depolama İçin Dönüm Noktası - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Enerji Depolama İçin Dönüm Noktası

EDİDER, 2024'ün Türkiye'nin enerji depolama sistemlerinde kritik bir yıl olacağını belirtti.

13.12.2024 12:20
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Enerjide Dijitalleşme Derneği (EDİDER) Genel Sekreteri Gökberk Bilgin, bu yıl içinde enerji depolama konusunda yapılan düzenlemeler, stratejik yatırımlar ve bütçe artışlarının sektördeki dönüşümün temel taşlarını oluşturduğunu belirterek, 2024'ün Türkiye'nin enerji depolama sistemleri için kritik bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Enerji depolama sistemleri alanında Türkiye'de yıl içinde yaşanan gelişmeleri AA muhabirine değerlendiren EDİDER Genel Sekreteri Bilgin, "2024, Türkiye'nin enerji depolama sistemleri için kritik bir dönüm noktası olmuştur. Enerji arz güvenliğini sağlama ve yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu artırma hedefleri doğrultusunda enerji depolama sistemlerinde kapsamlı değişimler yaşanmıştır." diye konuştu.

Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) liderliğinde yapılan düzenlemeler, stratejik yatırımlar ve bütçe artışlarının, sektördeki dönüşümün temel taşlarını oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji depolama sistemlerinin kapasitesini artırma hedefi, 2024 itibarıyla somut adımlara dönüşmüştür. ETKB'nin 2024-2028 Stratejik Planında kümülatif batarya depolama kapasitesinin 2024'te bin megavat seviyesinden 2028'de 10 bin megavata çıkarılması hedeflenmiştir. Bu hedef, yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmaların şebekeye entegrasyonunu kolaylaştırarak enerji arz güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Depolama kapasitesindeki bu büyüme, enerji sektöründe daha esnek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmanın temelini atmıştır."

Bilgin, bu kapsamda enerji depolama sistemlerine ilişkin mevzuat düzenlemelerinde önemli değişikliklerin göze çarptığını, EPDK ve ETKB'nin, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı yönetmelik taslakları hazırladığını ve kamuoyunun görüşüne sunduğunu hatırlattı.

Özellikle Elektrik Üretim ve Depolama Tesisleri Kabul Yönetmeliği değişiklik taslağının, enerji depolama sistemlerinin yasal ve teknik altyapısını genişletmeyi amaçladığın vurgulayan Bilgin, "Yönetmelikte, batarya yönetim sistemi, enerji yönetim sistemi ve sistem kontrol yazılımı gibi modern enerji teknolojilerine yönelik tanımlar yapılmış, bu sistemlerin güvenli ve standartlara uygun şekilde işletilmesini sağlayan düzenlemeler getirilmiştir." şeklinde konuştu.

?Depolamanın enerji piyasasındaki rolleri yeniden tanımlandı

Bilgin, mevzuat değişiklikleriyle gelen düzenlemelerin hem güvenlik standartlarını yükseltmeyi hem de sektöre daha şeffaf bir çerçeve sunmayı amaçladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"2024 ayrıca enerji depolama sistemlerinin enerji piyasasındaki rollerinin yeniden tanımlandığı bir yıl olmuştur. Sonuç olarak, 2024 Türkiye'nin enerji depolama alanında kayda değer ilerlemeler kaydettiği bir yıl olmuştur. Artan depolama kapasitesi hedefleri, bütçe destekleri ve kapsamlı mevzuat düzenlemeleri, Türkiye'nin enerji sektöründe dönüşüm sürecini hızlandırmıştır. Bu gelişmeler, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlayarak enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilirliğe önemli katkılar sunmuştur. Türkiye, bu adımlarla enerji depolama sistemlerinde bölgesel bir lider olma yolunda kararlı bir şekilde ilerlemektedir."

Bilgin, EDİDER olarak, Enerji Depolama Sistemleri Derneği ile Mayıs'ta Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla 2. Enerji Depolama Sistemleri Zirvesi'ni düzenlediklerini, zirvenin, enerji depolama sistemlerinin geleceği üzerine derinlemesine tartışmaların yapıldığı, sektör paydaşlarını bir araya getiren önemli bir platform olduğunu söyledi.

Finansman modelleri, yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonu, izin süreçlerindeki yenilikler, GES-RES projelerindeki gelişmelerin zirvenin ana başlıklarını oluşturduğunu aktaran Bilgin, "Zirvede, enerji depolama sistemlerine yönelik stratejik yaklaşımlar ele alınırken, dernek olarak taslak yönetmeliklere ilişkin kapsamlı görüşler sunarak sektörel gelişimin şekillenmesine katkı sağladık." dedi.

Bilgin, bu çabalarının, Türkiye'nin enerji depolama sistemlerindeki düzenleyici altyapısının iyileştirilmesi ve sektörün küresel rekabet gücünün artırılması açısından fayda sağladığını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Türkiye, Ekonomi, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Enerji Depolama İçin Dönüm Noktası - Son Dakika

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