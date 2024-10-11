2024 GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi İstanbul'da

Ekonomi

Türkiye ile uluslararası yatırımcılar arasında köprü olma hedefiyle hayata geçirilen "2024 GO! GLOBAL Türkiye" zirvesi 23-25 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlik, uluslararası ekonomik işbirliğini teşvik etme misyonu kapsamında uluslararası yatırım çekmeyi ve Türk girişimlerinin küresel rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

İstanbul'da 23-25 Ekim'de düzenlenecek etkinlik; Türk teknoloji girişimlerinin uluslararası fon sağlamasına katkıda bulunarak büyümelerini küresel ölçekte hızlandıran ve dünyanın önde gelen yatırımcıları ile bağlantılar kurarak Türk girişimlerini küresel arenada güçlü oyuncular olarak konumlandırmayı da amaçlıyor.

Üç gün boyunca dikkati çeken oturumlara ve söyleşilere sahne olacak etkinliğin açılış konuşmasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın yapması bekleniyor.

Etkinlikte yabancı yatırımcılar Türkiye'nin son yıllarda çıkardığı başarılı Turcornları ve girişim ekosistemini birinci ağızdan dinleme fırsatı bulacak.

Zirve, global rekabette liderliğe oynayacak, teknoloji ve yenilik odaklı 40 Türk girişimci ile Peak XV, Riverwood, QIA, General Atlantic, QED, ALJ, Portage ve Pact gibi dünyanın en önde gelen 20'nin üzerinde yatırım şirketinden 200'den fazla katılımcıyı ağırlayacak. Türkiye'de yerel yetenek ile uluslararası sermaye arasında bir köprü kurulmasını amaçlayan zirve, ülkenin girişimcilik potansiyeline olan yatırımcı güvenini artırmayı ve teknoloji yoluyla sürdürülebilir ekonomik büyümeyi teşvik etmeye de katkı sağlayacak.

"Nitelikli ve inovatif startupların da çıkış noktasıyız"

Açıklamada görüşleri yer alan DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye'nin uluslararası yatırımcılar için giderek öne çıkan bir hedef ülke konumuna gelmeye başladığını vurguladı.

Sadece konvansiyonel yatırımlarda değil, nitelikli ve inovatif startupların da çıkış noktası olduklarını belirten Olpak, "Küresel ekosistem göz önüne alındığında, diğer ülkelerle olan yarışta Türkiye'nin girişim ekosisteminin başarılarıyla öne çıktığını görüyoruz. GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde bir araya getireceğimiz yatırımcı ve girişimcilerin Türkiye'nin bu liderlik yarışında önemli bir mihenk taşı olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye bölgesel bir inovasyon merkezi olmayı hedefliyor"

TAİK Başkanı Murat Özyeğin, Türkiye'nin bölgesel bir inovasyon merkezi olmayı hedeflediğinden bahsederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fortune 100 şirketlerinin yatırımları da dahil ülkemize 60 milyar dolardan fazla Amerikalı şirketin doğrudan yatırımı geldi. Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacminin hizmetler de dahil 2023'te 42 milyar dolara ulaşmasıyla Türkiye, çeşitli sektörlerde geniş fırsatlar sunuyor. 2 binden fazla Amerikan şirketi, Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı olarak Türkiye'nin stratejik konumundan, dinamik pazarından ve girişimcilerinin enerjisinden halihazırda faydalanıyor."

"Zirve, yeni nesil teknoloji şirketlerini global rekabete hazırlayacak"

TAİK Dijital Çalışma Grubu Başkanı Hande Çilingir, TAİK ve Türkiye'nin önde gelen girişim ve girişim sermayelerinin işbirliğiyle organize edilen zirvenin gelenekselleşmesini hedeflediklerini bildirdi.

Böyle bir zirveye katılma fırsatını yeni nesil Türk girişimlerine sunmaktan büyük heyecan duyduklarını anlatan Çilingir, "Bu zirve, yatırımcılar ve girişimcileri buluşturmanın ötesine geçerek, yeni nesil teknoloji şirketlerini global rekabete hazırlayacak. Ülkemizi en iyi şekilde tanıtmayı ve başarılı girişimcilerin vizyonlarını büyütmeleri için bir köprü oluşturmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.