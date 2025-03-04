2024 Kira Beyan Dönemi Başladı

Ekonomi

Kira geliri elde eden mükellefler için 2024 yılı gelir vergisi beyan dönemi 1 Mart itibarıyla başladı. Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, kira beyan süreci ve kira geliriyle ilgili vatandaşlara gönderilen yanlış SMS bildirimler konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, konut ve iş yerinden kira geliri elde edenlerin beyanname verme sürecinin 1 Mart itibariyle başladığını belirterek, "Vatandaşlarımız, www.gib.gov.tr adresi üzerinden 'Hazır Beyan Sistemi'ne giriş yaparak beyannamelerini kolayca oluşturabilirler. Beyan edilen kira gelirlerine ilişkin vergiler, mart ve temmuz aylarında iki taksitte ödenecek" dedi.

Özdemirci, 2024 yılı için mesken kira gelirlerinde 33 bin liralık gelir vergisi istisnası uygulandığını hatırlatarak, "Bu sınırın altındaki gelirler için beyanname verilmesine gerek yok" ifadelerini kullandı.

Yanlış mesaj gönderimlerine dikkat

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, son günlerde gündeme gelen yanlış bildirimler konusunda da bilgilendirme yaptı. Vatandaşların hesaplarına gelen EFT'lerin kira geliri olarak değerlendirildiğine dair mesajlar gönderildiğini belirten Özdemirci, "Bankalar üzerinden yapılan para transferlerinde, göndericilerin yanlış işlem türü seçmesi veya bankaların hatalı bildirimleri nedeniyle bazı ödemeler kira ödemesi olarak kayıtlara geçebiliyor. Bu nedenle, gerçekte kira geliri elde etmeyen ancak SMS alan mükelleflerin endişelenmesine gerek yoktur" dedi. - DENİZLİ