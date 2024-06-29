2024 Mayıs Ayında 2. El Otomobil Satışları Yüzde 20,62 Geriledi

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2024 Mayıs ayında 2'nci el otomobil satışları, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,62 düşüşle 741 bin 828'den 588 bin 886'ya geriledi. Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "TÜİK verilerine göre, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 3 milyon 335 bin 221 adet olarak gerçekleşen 2'nci el otomobil pazarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,38 oranında gerileyerek 2 milyon 789 bin 45 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv piyasasındaki performans kaybı gün geçtikçe belirginleşiyor" dedi.

Türkiye'de 2024 Mayıs ayında 2'nci el otomobil satışları yüzde 20,62 geriledi. TÜİK verilerine göre; 2023'ün mayıs ayında 741 bin 828 olan 2'inci el otomobil satışı, bu yılın aynı ayında yüzde 20,62 düşüşle 588 bin 886 adet oldu. 2'nci elde tüm taşıtların toplam satışı da aynı dönemde 1 milyon 104 bin 572'den, 920 bin 604'e düştü. Otobüs ve motosiklet satışlarında mayıs ayında bir miktar atış olurken; diğer tüm motorlu kara taşıtları satışlarında azalma görüldü. Buna göre; 15 bin 468 minibüs, 4 bin 259 otobüs, 142 bin 796 kamyonet, 18 bin 607 kamyon, 120 bin 420 motosiklet, 1830 özel amaçlı taşıt ve 28 bin 338 traktör satıldı.

5 AYLIK DÖNEMDE YÜZDE 16 DÜŞÜŞ

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu Genel Başkanı Aydın Erkoç, "TÜİK verilerine göre, geçen yılın ocak-mayıs döneminde 3 milyon 335 bin 221 adet olarak gerçekleşen 2'nci el otomobil pazarı, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,38 oranında gerileyerek 2 milyon 789 bin 45 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv piyasasındaki performans kaybı gün geçtikçe belirginleşiyor. Türkiye'de yaklaşık 70 bin motorlu araç satıcısı var. Bunlar şahıslardan aldığı araçları üzerine çok cüzi bir kar koyup öyle satıyorlar. Bankaların faiz oranlarını yükseltip, kredilendirmeyi düşürmelerinden dolayı insanların bir kısmı zaten faize yöneldi. Diğer bir kısmı da kredi bulamadığı için, ikinci elde araç alma işi durağan hale geldi" dedi.

Erkoç, 2'nci el otomobilde yüzde 75 oranında bir düşüş olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık yılda 10 milyona yakın araç alınıp satılıyordu Türkiye'de. Bu araç alım satımları muhtemelen bu sene bu rakamları bulmayacak ve biz 2025'de bunun biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz, en azından 6'ncı aya kadar. Bunun da sebebi krediye ulaşımdaki sıkıntılar. Bu da ister istemez bizim otomobil piyasasını durdurdu, durağanlaştırdı. Türkiye'nin iki tane lokomotif sektörü varsa bunlardan birisi inşaat, birisi de otomotiv. En çabuk da etkilenen piyasalar da otomotiv ve inşaat oluyor. Şu anda otomotiv ikinci elde tamamen durma noktasına geldi" diye konuştu.

'ARAÇ ALMANIN TAM ZAMANI'

Erkoç, şu an araç almanın tam zamanı olduğunu da belirterek, "Sebep gerek 2'nci eldeki durgunluklar, gerekse sıfır otomobilde kampanyalardan dolayı fiyatların çok uygun olması. Vatandaşımız araç alacaksa bu piyasanın durgunluğundan faydalansın. Bundan sonra araç fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. Sebebi de biliyorsunuz birkaç tane uygulama yürürlükte. Bunlardan bir tanesi Çin'den gelen araçlara ÖTV oranının yükseltilmesi. Ciddi bir pazar vardı. Bu araçların fiyatı yükselince ister istemez ikinci ele yansıyacak. Yine bunu bahane gösterip bazı Avrupa'dan gelen araç fiyatları da yükselecek. O yüzden 'araç almanın tam zamanı' diyoruz. Vatandaşlarımız için imkan dahilinde otomobil almayı bekletenler şu anda araç alsın" ifadelerini kullandı.