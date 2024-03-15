2024 Ocak Ayında Ücretli Çalışan Sayısı Arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 620 bin 763 kişi iken, 2024 yılı Ocak ayında 15 milyon 22 bin 900 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 9,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,1 arttı.
Ücretli çalışan sayısı aylık yüzde 0,1 arttı
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2024 Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,7 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı. - ERZİNCAN
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Ankara Kalkınma Ajansı, sanayi sektöründe kadın istihdamını artırmak amacıyla 3. İstihdam Atölyesi Meslek Kazandırma Programı düzenledi. Program kapsamında kadınlara CNC Tezgah Operatör ve Programlama, Elektrik/ Elektromekanik Bakım, Gazaltı (MIG-MAG) Kaynağı, Dikiş Makinası Operatörlüğü, Tasarım ve Üretim Operatörlüğü (CAD/CAM/CNC) alanlarında eğitimler verildi. Programa katılan kadın kursiyerlerin mesleki becerileri geliştirilerek istihdam edilmeleri sağlandı.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Ziraat Bankası'nda yapılan altın alımında usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Bankanın internet üzerinden yapılan altın alımında gramında 210 lira, kilogram fiyatında ise 210 bin lira zarar oluştuğu belirtildi. Akay, bu işlemleri kimlerin tasarladığını, kimlerin önceden haber alarak yapmış olduğunu ve işlem yapılan tüzel müşterilerin kimler olduğunu sordu. Ayrıca, Ziraat Bankası yöneticilerinin bu işlemlere dahil olup olmadığı ve zararın tazminat sürecinin başlatılıp başlatılmadığı da merak ediliyor.
CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, TÜVTÜRK istasyonlarında 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 aracın muayeneye girdiğini belirterek, araç sahiplerinin 2023 yılında iki kez MTV ödeyerek yaşadığını ve TÜVTÜRK'e toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira ödediğini açıkladı. Bu miktar, 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesinden fazla ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı bütçesinin iki katı kadar. Başevirgen, TÜVTÜRK'ün vatandaşlardan aldığı tutarın birçok kamu kurumunun bütçesinden daha fazla olduğunu belirtti.
TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve özellikle tüketici hakları konusundaki eğitim programlarına yoğunlaştıklarını belirtti. İspirli, tüketici bilincinin artması için yapılan eğitimlerin devam ettiğini ve tüketicilerin fahiş fiyatlar konusunda mağdur olmaması için piyasa araştırması yapmalarının önemine değindi.
Niğde Valisi Cahit Çelik, Tüketici Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, tüketicinin korunmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Çelik, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve haklarına sahip çıkması gerektiğini vurgulayarak, bilinçli tüketici eğitimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin önemine değindi.
Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte Eskişehir'de iftar ve sahur alışverişine çıkan vatandaşlar semt pazarlarında yoğunluk oluşturdu. Esnafın işleri artarken, Ramazan Ayı boyunca daha da yoğunlaşması bekleniyor.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, gıda ürünlerinin ihracatının sürekli arttığını belirtti. Kopuz, dünya çapında savunma, enerji ve gıda alanındaki yatırımların arttığına dikkat çekerek, Türkiye'nin tarım konusundaki sorunlar için hızla harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, tarımsal kuraklık tehlikesinin göz ardı edilmemesi ve tarımsal yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Zonguldak'ta Ramazan ayının ilk günlerinde balıkçıların denize çıkmaması nedeniyle tezgahlar boş kaldı. Ancak balıkçılar yeniden denize açıldı ve balık tezgahlara geri döndü. İstavrit 60 lira, mezgit ise 100 liradan alıcı buldu. Vatandaşlar ise istavritin uygun fiyatı nedeniyle daha çok ilgi gösterdi.
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