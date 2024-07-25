2024 Olimpiyat Oyunları Fransa Ekonomisine Olumlu Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Olimpiyat Oyunları Fransa Ekonomisine Olumlu Katkı Sağlayacak

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları, ülkenin ekonomik büyümesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Oyunlar, yapılan yatırım harcamalarıyla inşaat sektöründe canlanma sağlayacak ve turizmle bağlantılı hizmet sektörlerinde talebin ve aktivitenin artmasına öncülük edecek. Ayrıca, oyunlar sırasında Paris'i ziyaret eden turistlerin harcamalarıyla Fransız ekonomisinde canlanma bekleniyor. Olimpiyatların resmi bütçesinin 8,8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor ve Olimpiyatların Paris bölgesine 6,7 milyar avro ile 11,1 milyar arasında olumlu katkı sunması bekleniyor.

25.07.2024 11:07
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Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ülkenin ekonomik büyümesine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

Dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz ile 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek.

Fransa, yaklaşık 10 bin 500 sporcunun katılacağı olimpiyatlar için gün sayarken, oyunların ülkeye ekonomik ve tanıtım başta olmak üzere çeşitli faydalar sağlayacağı öngörülüyor.

Etkinlik öncesinde yapılan yatırım harcamaları özellikle inşaat sektöründe canlanma sağlarken, alım gücü yüksek ziyaretçi sayısının, başta turizmle bağlantılı çeşitli hizmet sektörlerinde talebin ve aktivitenin artmasına öncülük ediyor.

Tarihin en fazla bilet satılan olimpiyatı

Paris 2024 Olimpiyatları, tarihin en fazla bilet satılan oyunları oldu. Oyunlar için çıkarılan 10 milyon adet biletin 9,3 milyonluk bölümü satıldı.

Bilet fiyatları; 90, 250, 500, 900, bin 600 ve 2 bin 700 avro olarak belirlenirken, 2 bin 700 avroluk bilet sahipleri, yemek servisi de bulunan paket için 3 bin 850 avro ödeme yaptı.

Paris Turizm Ofisi de oyunlar sırasında Paris'i seyahat eden turistlerin 2,6 milyar avro harcama yapacağını öngörüyor.

Bu harcamaların, enflasyon ve hayat pahalılığının arttığı bir dönemde Fransız ekonomisinde canlanma sağlaması bekleniyor.

2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarının resmi bütçesinin 8,8 milyar avro olduğu tahmin ediliyor. Fransa'nın Olimpiyatlar için yapacağı toplam harcamaların ise yaklaşık 10 milyar avroyu bulacağı tahmin ediliyor.

Olimpiyatların ekonomik katkısını analiz eden Fransa merkezli araştırma kurumu Spor Hukuku ve Ekonomisi Merkezi'ne göre, Olimpiyatların Paris bölgesine 6,7 milyar avro ile 11,1 milyar arasında olumlu katkı sunması bekleniyor.

Çeşitli çalışmalarda, Olimpiyat hazırlıkları ve etkinliğin, ülkede 130 bin civarı ek istihdam sağladığı ifade ediliyor.

Paris 2024 Organizasyon Komitesi'ne göre ise, oyunların 181 bin kişinin istihdam edilmesini sağlayacak ve "faaliyet ve istihdamı artırmak için bir kaldıraç" olacak.

Danışmanlık şirketi Asteres tarafından yapılan bir çalışmaya göre ise Olimpiyat Oyunları organizasyonuyla bağlantılı harcamalar, genel olarak yapılan kamu harcamalarına eşdeğer seyrediyor.

Çalışmada, Fransa'nın Olimpiyatlardan 5,3 milyar avro vergi ve sosyal güvenlik geliri sağlayacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Fransa, Paris, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Olimpiyat Oyunları Fransa Ekonomisine Olumlu Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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