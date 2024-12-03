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Ekonomi

2024 Otomotiv Pazarı Verileri

Otomobil satışları arttı, hafif ticari araçlar azaldı. Kasım'da satışlar 5,3% yükseldi.

03.12.2024 10:19
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Otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 0,5 oranında artarak 845 bin 530 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Kasım ayı verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 oranında azalarak 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 0,5 oranında artarak 845 bin 530 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,4 azalarak 222 bin 730 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Kasım ayında yüzde 5,3, otomobil pazarı yüzde 3,5 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 oranında arttı.

2024 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Kasım ayına göre yüzde 5,3 artarak 121 bin 94 adet oldu. 2024 Kasım ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 94 bin 595 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,2 artarak 26 bin 499 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 43,7 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 46,5 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Kasım ayı ortalama satışlara göre yüzde 34,7 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024 Otomotiv Pazarı Verileri - Son Dakika

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