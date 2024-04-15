2024 Şubat Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8.7'ye Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

2024 Şubat Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8.7'ye Geriledi

2024 Şubat Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8.7\'ye Geriledi

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2024 Şubat ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Yalçın, işsizlik oranının yüzde 8.7'ye gerilemesinin Türkiye ekonomisinin performansına olan umutları artırdığını belirtti. Ayrıca, istihdam edilenlerin sayısının arttığı ve istihdam oranının yüzde 49.3'e yükseldiği ifade edildi.

15.04.2024 11:24
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılan, 2024 yılı Şubat ayı işsizlik verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Mehmet Yalçın, "İşsizlik rakamının 2024 yılı Şubat ayında yüzde 8.7 seviyesine gerilemesi sevindiricidir. İşsizlik oranındaki düşüş Türkiye ekonomisinin sergilediği performansa ilişkin umutları artırmaktadır" dedi.

Başkan Yalçın, "TÜİK tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi olmuştur. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalama göstermiş ve yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda ise yüzde 11,3 olarak tahmin edilmiştir. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,8 puan azalma göstermesi ise önemlidir" diye konuştu.

Kayseri OSB Başkanı Yalçın değerlendirmesinde, "İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5 iken kadınlarda ise yüzde 32,5 olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, "Şubat 2024 dönemi verileri, işsizlikte düşüş eğiliminin güçlü şekilde hissedileceği bir döneme girildiğinin habercisi olmuştur. İstihdam artışının sürekli hale getirilebilmesi için Türkiye ekonomisinin güçlü irade sergiliyor olması da önem arz etmektedir. Mali yapıda dengelenmenin 2024 yılı içinde hızlı bir şekilde oluşması ve enflasyonun dizginlenmesiyle birlikte istihdamdaki artışın sürmesi beklentimizdir. Üretimde ve dolayısıyla da ihracattaki artış, iş gücü piyasasını olumlu yönde tetikleyen bir unsur olarak görülmelidir. Türkiye ekonomisi, ancak daha çok üretim ve daha çok ihracat yaparak en güçlü ilk 10 ekonomi arasındaki yerini alabilir. Sanayicilerimiz, yeni istihdam kapılarının açılması, üretimin artırılması ve cari açığın azaltılmasındaki en büyük etken olan ihracatın hedeflerin üzerinde gerçekleşmesi bakımından elini taşın altına koymaya devam edecektir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 2024 Şubat Ayı İşsizlik Oranı Yüzde 8.7'ye Geriledi - Son Dakika

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