2024'te Rüzgar Enerjisi Üretimi %10.5

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 10,5'ini RES'lerden (Rüzgar Enerji Santrali) karşıladık" dedi.

Bakan Bayraktar, 'Dünya Rüzgar Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Bayraktar, "Bir yandan yürüttüğümüz akılcı politika setleriyle rüzgar kurulu gücünü katbekat artırırken, diğer taraftan 20 bin kişinin istihdam edildiği yeni bir ekosistem oluşturduk. 2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 10,5'i RES'lerden karşıladık. Türkiye'de aktif olarak yaklaşık 4 bin rüzgar türbini bulunuyor. Rüzgar enerjisinde kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayimizi de geliştirdik. Rüzgar türbinlerinin kule, rotor kanatları, jeneratörleri başta olmak üzere birçok aksamını yerli imkanlar dahilinde üretilebilir hale geldik ve hatta büyük bir kısmını da ihraç etmeye başladık. Her biri yaklaşık 8 bin adet parçadan oluşan ve yaklaşık yüzde 65 yerlilikle üretilen rüzgar türbinleri enerji arzımıza büyük katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'2024'TE RÜZGAR ENERJİSİNDEN ÜRETİLEN ELEKTRİK 36 BİN 627 GİGAVAT'

Öte yandan Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki rüzgar santrallerinin 2002 yılındaki toplam kurulu gücü 19 megavat iken rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yatırıma dönüştürülmesi amacıyla politikalar ve uygulamalar geliştirildi. Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik enerjisi için alım garantisi getirildi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları ile de rekabetçi bir piyasa oluşturuldu. Ayrıca, yerli aksam üretimi de desteklendi. Yapılan tüm bu çalışmalar peyderpey meyvelerini verirken rüzgar kurulu gücü Mayıs 2025 itibarıyla 13 bin 391 megavata ulaştı. 2001 yılında rüzgar enerjisinden sadece 62 gigavatlık elektrik üretilirken bu kapasite, 2024 sonunda 590 kat artarak 36 bin 627 gigavat olarak gerçekleşti. Bakanlığın 2024-2028 yıllarını kapsayan stratejik planına göre, 2028 yılı itibarıyla Türkiye'nin rüzgar kurulu gücünün 19 bin 300 megavat olması hedefleniyor. Ayrıca, 2035 yılına kadar deniz üstü rüzgar kapasitesinin de 5 gigavat seviyesine çıkarılması planlanıyor.