2024'te Türkiye'de İstihdam Artışı ve Düşük İşsizlik Oranı - Son Dakika
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Ekonomi

2024'te Türkiye'de İstihdam Artışı ve Düşük İşsizlik Oranı

2024\'te Türkiye\'de İstihdam Artışı ve Düşük İşsizlik Oranı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılında istihdamın 984 bin kişi artacağını ve işsizlik oranının 0,7 puan azalarak yüzde 8,7'ye gerileceğini açıkladı. Ekonomi üretiminin devam ettiğini vurguladı.

10.02.2025 12:24  Güncelleme: 12:25
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HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı aralık ayı sanayi üretim endeksi ve işgücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2024 yılında dış talepteki zayıf seyre ve dezenflasyonun kısa vadeli etkilerine rağmen ekonomimiz üretmeye, istihdam oluşturmaya devam etti. Sanayi üretiminde geçen yılın ikinci ve üçüncü çeyreğindeki daralmanın ardından son çeyrekte yüzde 3,4'lük kuvvetli bir artış gerçekleşti. Böylece sanayi üretimi yıl genelinde yüzde 0,4 arttı. 2024'te istihdam yıllık 984 bin kişi artarken işsizlik oranı 0,7 puan azalışla 2012 yılından sonraki en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi. Türkiye ekonomisi program sayesinde elde ettiğimiz kazanımlarla bugün çok daha dayanıklı ve makro finansal istikrar açısından çok daha güçlü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Türkiye, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2024'te Türkiye'de İstihdam Artışı ve Düşük İşsizlik Oranı - Son Dakika

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