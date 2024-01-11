2024 Yılı Ekonomisi Tahminleri Yayınlandı

Kütahya Tasarım Teknokent Genel Müdürü Ekonomist Prof. Dr. Ersan Öz'ün de görüşlerine başvurulan 2024 yılı ekonomisi tahminlemeleri yayınlandı. Tahminlerde 2024'ün ikinci yarısına ilişkin beklentiler pozitif.

Tasarım Teknokent Genel Müdürü Ekonomist Prof. Dr. Ersan Öz, 2024 yılı ekonomisi tahminleri konusunda yaptığı açıklamada, 2024'ün ikinci çeyreğinde ABD'de ve Euro Bölgesi'nde olmak üzere gelişmiş ekonomilerde faiz indirimine gidileceği beklentisinin güçlendiğini belirtti.

"Cari işlemler dengesinde kademeli iyileşmeler görülebilir"

2024'te Türkiye'nin ihracatında dış talep şartlarına izafi iyileşmeye bağlı olarak toparlanma sürecine girebileceğini söyleyen Genel Müdür Ersan Öz," Cari işlemler dengesinde kademeli iyileşmeler görülebilir. 2024 yılsonu itibarıyla Türkiye cari dengesinin 40 milyar dolar civarında bir açık vermesi beklenebilir. Türkiye'nin bu ve ileriki süreçte cari işlemler dengesinde kademeli ve kalıcı iyileşme sağlayabilmesi için yerli ara mamul, yarı mamul üretimleri yanında milli teknolojiler geliştirmeye devam etmesi, ihracata yönlendirerek dışa bağımlılığını azaltıp ithalatı düşürmesi, ihracatta hem iç hem de dış faktörlerden ortaya çıkan sorunlara odaklanması gerekiyor" dedi.

"Yüksek teknolojili katma değerli ürün ihracatına geçiş sağlanmalı"

Müdür Öz, "Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artırması için yüksek teknolojili katma değerli ürün ihracatına geçişi sağlaması gerekmekte. Bunun yolu ise bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki düzenlemelerin geliştirilip güncellenmesinden, eksik olan gerekli düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesinden ve ihracatın nitelik yönünden gelişimini sağlayacak üretimin desteklenmesinden geçiyor. Sıkı para politikalarının 2024'te de devam edeceği yüksek bir ihtimal. 2024 Türkiye için ekonomide dengelenmenin yaşanacağı bir yıl olacak. Mayıs'ta baz etkisi ile enflasyonun yüzde 65-70 düzeyine tırmanmasının ardından sıkılaşma adımlarıyla birlikte özellikle 2024'ün ikinci yarısından sonra dezanflasyonist sürecin başlaması beklenebilir. 2024'ü enflasyonunun yüzde 39-42 arasında tamamlaması bekleniyor. Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 2.7-3 oranında büyüyeceği, 2024 yıl sonunda işsizlik oranının ise yüzde 10-10.5 aralığında gerçekleşmesi beklenebilir" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA